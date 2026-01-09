"Tenía que ir a verlos": Así fue el emotivo reencuentro de Milenita con la Mimi y su familia en Cuba 

El último día de 2025 fue uno que Milenita jamás olvidará. La joven cubana vivió un momento muy especial al reencontrarse con “la Mimi” y su familia en Cuba, tras un tiempo sin poder verlos.

En un video que compartió en sus redes sociales, Milenita aparece fundida en un fuerte abrazo con la Mimi, quien no puede contener la emoción al verla llegar. Ambas se abrazan entre risas y hasta cargadas, protagonizando una de esas escenas que muestran la fuerza de los lazos familiares y el amor a pesar de la distancia.

“Reencuentro con la mimi y mi familia en Cuba el 31 de diciembre después de tanto tiempo sin verlos. Pasé el mejor 31 de diciembre de mi vida porque lo pasé con ellos. La mimi estaba muy contenta, ella no se lo creía que yo estaba de verdad ahí. Esta es la primera parte del video”, escribió Milenita junto a las imágenes.

La joven añadió que este viaje fue una decisión del corazón: “Tenía que ir a verlos, pues yo tengo la oportunidad y no podía desaprovecharla, los momentos en la vida son únicos e irrepetibles. Este será sin dudas un día que recordaré para toda mi vida. Los amooo. Te amooo, mimi”, expresó emocionada.

El reencuentro, ocurrido el 31 de diciembre, conmovió a cientos de seguidores que celebraron la unión familiar y la alegría que refleja cada abrazo entre ambas.