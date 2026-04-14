Matrimonio civil en Cuba: el detalle que nadie ignoró en esta boda y que tiene a todos opinando

Un video publicado en TikTok por el usuario @julio.weddings.cuba muestra la ceremonia de matrimonio civil de una pareja cubana formada por una joven y un hombre considerablemente mayor, y ha desatado un encendido debate en redes sociales sobre las motivaciones detrás de la unión.

En el clip de apenas 26 segundos, la novia aparece vestida con un traje blanco de encaje con flores, el cabello recogido y tatuajes visibles en ambos brazos, sentada junto al novio —de cabello canoso y traje oscuro con corbata azul— ante la mesa de lo que parece ser un funcionario del Registro Civil cubano.

La buena energía en un día como este lo es todo, escribió el autor del video para describir el momento, que rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios divididos entre quienes felicitaron a la pareja y quienes cuestionaron abiertamente las razones de la boda.

El debate no es nuevo. otro video de una boda en La Habana publicado por la cuenta generó una polémica similar apenas días antes, lo que refleja la sensibilidad del tema entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

Este tipo de uniones entre mujeres jóvenes cubanas y hombres extranjeros o de mayor edad con posibilidades económicas ha sido catalogado por algunos sociólogos como el fenómeno conocido popularmente como amor a primera visa, una expresión que mezcla ironía y crítica social ante la realidad migratoria del país.

El contexto no es ajeno a la crisis que atraviesa Cuba. Según estimaciones independientes que elevan la cifra a 545,000 personas las que han abandonado la isla en los últimos años, la emigración se ha convertido en una de las principales vías de escape ante la crisis económica y social.

A ello se suma el envejecimiento acelerado de la población: el 25% de la población cubana supera los 60 años, lo que transforma también la dinámica de las relaciones sentimentales y matrimoniales en el país.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de la pareja a casarse sin importar la diferencia de edad, otros recordaron casos similares como un video sobre una boda con tarjeta de residencia en Estados Unidos que también generó controversia en la comunidad cubana.

El fenómeno de las bodas por conveniencia o con motivaciones migratorias no es exclusivo de Cuba, pero adquiere una dimensión particular en un país donde la salida al exterior representa para muchos la única alternativa ante la falta de oportunidades. Casos como la pedida de matrimonio de un cubano emigrado a una joven en la isla también han alimentado este debate en los últimos meses.