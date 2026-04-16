Nueve quintales de frijoles y cuatro de arroz: detienen a implicados en un robo en Sancti Spíritus

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Más de 1,300 kilogramos de arroz y frijoles fueron robados en Sancti Spíritus, en un contexto marcado por la escasez de alimentos en Cuba.
Según información dada por medios locales, la policía esclareció el robo de nueve quintales de frijoles y cuatro de arroz sustraídos de los almacenes del Complejo Agroindustrial (CAI) Uruguay, en el municipio de Jatibonico. Los alimentos estaban destinados a centros vitales del territorio y al comedor de la propia entidad, precisó la PNR, citada por la Agencia Cubana de Noticias.
La nota, difundida en el perfil oficialista Héroes de azul en Cuba, presenta el hecho como un éxito policial, pero revela sin quererlo la profundidad de la crisis: que 900 kilogramos de frijoles y 400 de arroz —un total de 1,300 kilogramos de alimentos básicos— sean motivo suficiente para un robo que ha derivado en un proceso judicial ilustra el valor que han adquirido estos productos en Cuba.
En el mercado informal, los frijoles se venden a 285 pesos cubanos por libra, mientras que a través de la distribución normada distribuyen a 280 CUP por libra a través de la libreta.
Este tipo de sustracción de alimentos no es un hecho aislado en Cuba. Recientemente se reportaron 110 cajas de pollo importado robadas en Placetas, y anteriormente un camión con picadillo fue saqueado en Santiago de Cuba, evidenciando un patrón de robos de alimentos que se repite en distintas provincias del país.
El contexto de escasez se agrava ante la dependencia de Cuba de la ayuda y las importaciones externas. China envió 15,000 toneladas de arroz en marzo de 2026 y México donó más de 800 toneladas de arroz, frijoles para la población cubana. Sin embargo, parte de esos productos han terminado en el mercado negro: denuncias ciudadanas apuntan a la venta ilegal del arroz brasileño Guacira y los frijoles mexicanos La Merced a precios especulativos.
"La rápida actuación de las fuerzas policiales permitió identificar a los responsables y recuperar la totalidad de los productos sustraídos", señaló la nota oficial, presentando el caso como una muestra de eficiencia institucional ante lo que, en realidad, refleja la desesperación alimentaria que atraviesa la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Escasez de Alimentos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se considera que el robo de alimentos expone la crisis en Cuba?
El robo de 1,300 kilogramos de alimentos básicos como frijoles y arroz refleja la alta demanda y escasez de estos productos en Cuba. Estos robos, como el de los frijoles y arroz en Jatibonico, son una muestra de que incluso cantidades relativamente pequeñas de alimentos son valiosas y codiciadas en el contexto actual del país.
¿Cómo afecta la crisis alimentaria a la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a la población a situaciones extremas, como saltarse comidas y recurrir al mercado informal. La escasez de alimentos básicos, junto con precios elevados y distribución irregular, ha hecho que la supervivencia diaria sea un desafío constante para los cubanos, afectando tanto su bienestar físico como psicológico.
¿Qué papel juegan las donaciones internacionales en la crisis alimentaria de Cuba?
Las donaciones internacionales, como las de México y Brasil, son críticas para aliviar la crisis alimentaria en Cuba. Sin embargo, ha habido denuncias sobre el desvío de estas ayudas al mercado negro o su venta en tiendas en dólares, lo que limita el acceso de la población más necesitada a estos recursos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las acusaciones de desvío de donaciones?
El gobierno cubano ha negado las acusaciones de que las donaciones se venden en tiendas en dólares. Aseguran que los productos donados continúan distribuyéndose gratuitamente a la población a través de sus redes oficiales, aunque estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo debido a las pruebas presentadas por medios internacionales.
¿Cuál es la situación actual del mercado informal de alimentos en Cuba?
El mercado informal en Cuba juega un papel crucial en la distribución de alimentos debido a la escasez en el sistema oficial. Productos como los frijoles se venden a precios elevados, reflejando la desesperación por conseguir alimentos básicos. Este mercado paralelo es una respuesta a la insuficiencia del sistema estatal para satisfacer las necesidades de la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.