Nueve quintales de frijoles y cuatro de arroz: detienen a implicados en un robo en Sancti Spíritus

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Más de 1,300 kilogramos de arroz y frijoles fueron robados en Sancti Spíritus, en un contexto marcado por la escasez de alimentos en Cuba.

Según información dada por medios locales, la policía esclareció el robo de nueve quintales de frijoles y cuatro de arroz sustraídos de los almacenes del Complejo Agroindustrial (CAI) Uruguay, en el municipio de Jatibonico. Los alimentos estaban destinados a centros vitales del territorio y al comedor de la propia entidad, precisó la PNR, citada por la Agencia Cubana de Noticias.

La nota, difundida en el perfil oficialista Héroes de azul en Cuba, presenta el hecho como un éxito policial, pero revela sin quererlo la profundidad de la crisis: que 900 kilogramos de frijoles y 400 de arroz —un total de 1,300 kilogramos de alimentos básicos— sean motivo suficiente para un robo que ha derivado en un proceso judicial ilustra el valor que han adquirido estos productos en Cuba.

Facebook / Héroes de azul en Cuba

En el mercado informal, los frijoles se venden a 285 pesos cubanos por libra, mientras que a través de la distribución normada distribuyen a 280 CUP por libra a través de la libreta.

Este tipo de sustracción de alimentos no es un hecho aislado en Cuba. Recientemente se reportaron 110 cajas de pollo importado robadas en Placetas, y anteriormente un camión con picadillo fue saqueado en Santiago de Cuba, evidenciando un patrón de robos de alimentos que se repite en distintas provincias del país.

El contexto de escasez se agrava ante la dependencia de Cuba de la ayuda y las importaciones externas. China envió 15,000 toneladas de arroz en marzo de 2026 y México donó más de 800 toneladas de arroz, frijoles para la población cubana. Sin embargo, parte de esos productos han terminado en el mercado negro: denuncias ciudadanas apuntan a la venta ilegal del arroz brasileño Guacira y los frijoles mexicanos La Merced a precios especulativos.

"La rápida actuación de las fuerzas policiales permitió identificar a los responsables y recuperar la totalidad de los productos sustraídos", señaló la nota oficial, presentando el caso como una muestra de eficiencia institucional ante lo que, en realidad, refleja la desesperación alimentaria que atraviesa la isla.