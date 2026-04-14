La deportaron a Cuba y lo que vivió al regresar la destrozó: "Esto es muy duro"

Una joven cubana identificada como Rachel Vargas compartió en TikTok el testimonio de su regreso forzado a Cuba desde Bahamas, describiendo sus primeros días en la isla como una experiencia devastadora marcada por el encierro, la enfermedad y la depresión.

En el video, publicado el pasado jueves bajo el usuario @rachevrgsh, Rachel relata con crudeza lo que sintió al volver a pisar Cuba tras haber vivido en Bahamas: nadie te prepara para lo que se siente volver a Cuba después de estar fuera.

"Regresar se sintió como un fracaso, como un atraso total", afirma la joven. "Cuando estás fuera y ves cómo funciona el mundo, volver a chocar con esta realidad duele el doble".

Rachel describe que pasó sus primeros días encerrada, enferma y sin ganas de ver el sol. "Sentía que todo el esfuerzo se había ido al seguro y que estaba en el punto cero otra vez", dice en el video de poco más de un minuto.

Fue la rutina doméstica, de manera inesperada, lo que comenzó a sacarla del pozo. "Limpiar la casa fue extrañamente lo que me empezó a sacar del hueco", reconoce, junto con sentirse necesitada por su familia.

En la segunda parte del video, Rachel adopta un tono más esperanzador y dirige un mensaje directo a otros jóvenes cubanos en su misma situación: "Sé que muchos jóvenes como yo se sienten frustrados porque las cosas no salieron a la primera".

"Regresar no es el fin del mundo, es un proceso, y solo Dios conoce su plan aunque no concuerde con el nuestro", asegura. La joven también expresa gratitud por haber podido vivir fuera: "Agradezco que al menos conocí, viví y probé a mí misma que puedo estar allá afuera, y siento que esa puerta no se cerró, solo se puso en pausa".

El video generó una amplia respuesta entre la comunidad cubana en redes. Algunos seguidores le sugirieron intentar emigrar a Brasil, Uruguay o Costa Rica como alternativas. Otro usuario, Danni Marino Savigne, escribió: "Yo tengo un miedo a regresar que me aterra, pero de visita, y me aterra".

El testimonio de Rachel se suma a una tendencia creciente en TikTok, donde cubanos deportados o que regresan forzosamente a la isla comparten sus experiencias. En marzo de 2026, otra cubana identificada como @roxynails_ciudadreal describió su deportación y reinicio en Cuba sin recursos, retomando su negocio de uñas como única salida. En noviembre de 2025, @aleagaastry0 relató su llegada deportada desde Estados Unidos, describiendo una presencia policial masiva en el aeropuerto.

Bahamas es uno de los principales puntos de deportación de balseros cubanos. En 2025, el país caribeño deportó al menos 34 balseros cubanos solo en los primeros dos meses del año, mediante vuelos directos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en el marco de acuerdos bilaterales con el régimen cubano.

"Hoy estoy en paz conmigo misma, regresé, sané y hoy estoy lista para volver a empezar", concluye Rachel, cerrando el video con un mensaje de resiliencia que resonó entre miles de cubanos que enfrentan o temen enfrentar la misma situación.