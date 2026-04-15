Vecinos ayudan a anciana de 93 años tras desalojo en La Pequeña Habana

Anciana cubana desaloja en el sur de Florida Foto © Captura de Univision

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Teresa Álvarez, una anciana de 93 años que vive sola en el parque de casas móviles Silver Court de La Pequeña Habana, en Miami, recibió el apoyo de sus vecinos tras conocerse que debe abandonar su hogar antes del 31 de mayo para recibir una compensación de apenas 10,000 dólares.

Teresa compró su tráiler en 1993 por ocho mil dólares y dedicó más de tres décadas de ahorros a mejorarlo. "Yo solita con mis propias fuerzas, como usted lo ve, lo he ido levantando, levantando", explicó. Hoy, ese tráiler está valorado en unos 50,000 dólares.

La mujer, originaria de Costa Rica, no se casó ni tuvo hijos y depende de la solidaridad de quienes la rodean. "Yo no me siento bien, estoy mal, estoy enferma", dijo frente a las cámaras. A su edad, casi no puede valerse por sí sola.

Tras publicarse su historia en N+ Univision 23 Miami, una vecina llamada Katia se ofreció a acogerla. "Cuando llegó el aviso, yo primero pensé en ella. Yo dije: yo me la llevo, como sea, me la llevo, y hasta cierto punto; eso le ha calmado, porque sabe que no la vamos a abandonar", aseguró Katia.

Para Teresa, ese gesto es una salvación, pero no es suficiente. "Si ya me tocaría irme sola, yo creo que no podría soportar", confesó. La anciana pide también apoyo económico para no convertirse en una carga: "Lo que pido es que me ayuden monetariamente para yo cooperar con Katia también, porque no es justo tener una persona que no es nada de uno".

Sobre la compensación ofrecida por los dueños del terreno, Teresa fue directa: "Pero eso se gasta, eso se termina pronto". Y añadió: "Creo que es justo que den un poquito más de dinero a la gente mayor".

El desalojo afecta a 283 familias del complejo Silver Court, ubicado en la calle 8 y la avenida 30 del suroeste de Miami. La empresa propietaria del terreno, The Urban Group, notificó a los residentes en marzo que debían abandonar el lugar. Quienes salgan antes del 31 de mayo recibirán hasta 10,000 dólares; el plazo definitivo es el 30 de septiembre.

La Cámara de Comercio de Costa Rica tomó conocimiento del caso y Rossy Pedrosa visitó a Teresa para gestionar más apoyos. El periodista Javier Díaz de N+ Univision 23 Miami también habilitó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudarla.

Teresa resume con dolor lo que significa perder el único hogar que conoció en Estados Unidos: "Me siento destrozada, tener que abandonar mi casita, tener que abandonar todo". Y agrega con resignación: "Yo entiendo que el terreno no era de nosotros y que algún día iría a pasar, pues se llegó ese día y no estaba prevenida".