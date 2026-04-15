Carlos Giménez: "El pueblo cubano está exigiendo y debemos apoyar su lucha"

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El congresista republicano Carlos Giménez lanzó este miércoles declaraciones contundentes en respaldo a la política de máxima presión de la administración Trump contra el régimen cubano, y respondió con ironía a las palabras de Miguel Díaz-Canel, quien días atrás afirmó estar dispuesto a morir por la revolución.

En una entrevista televisiva cuyo video compartió en su cuenta de X, Giménez reaccionó directamente a las declaraciones que Díaz-Canel hizo ante NBC News, en la que el gobernante afirmó: "No tengo miedo. Estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución".

La respuesta de Giménez no se hizo esperar: "Espero que le demos la oportunidad de morir defendiendo la revolución, porque esa revolución necesita desaparecer. Han destruido la isla, la isla de mi nacimiento".

El congresista defendió con firmeza la estrategia de Washington y utilizó una metáfora culinaria para describirla: "Necesitamos seguir ejerciendo máxima presión y dejar que se cocine un rato, que se guise, y ver qué pasa".

Giménez, único miembro del Congreso de Estados Unidos nacido en Cuba, dejó claro cuál es su objetivo final: "Quiero ver una Cuba libre y democrática, amigable con Estados Unidos, para que no tengamos este adversario a 90 millas de nuestra costa, este riesgo de seguridad a 90 millas de nuestra costa".

Al ser preguntado sobre su estado de ánimo durante la entrevista, el congresista respondió sin rodeos: "Cuando me hablan de dictadores y de mi odio absoluto hacia ellos, me enciendo".

Junto al video, Giménez publicó en X el mensaje: "Estamos aplicando máxima presión al brutal régimen en Cuba. El pueblo cubano está exigiendo y debemos hacer todo lo posible para apoyar su lucha", acompañado de las etiquetas #SOSCuba y #PatriaYVida.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba desde enero de 2026, a través de la Orden Ejecutiva 14380, que declara al régimen cubano una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos por sus alianzas con Rusia, China, Irán, Hezbollah y Hamás.

Giménez ha sido uno de los principales impulsores de esta política junto a los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, quienes en febrero compararon el momento actual con la caída del Muro de Berlín y exigieron tolerancia cero contra el régimen.

El contexto interno de Cuba agrava aún más la situación. El colapso de la termoeléctrica Antonio Guiteras el 5 de marzo desencadenó apagones de más de 20 horas diarias que afectan al 68 % de la isla, provocando una ola masiva de protestas en múltiples provincias bajo la consigna #SOSCuba.

En su entrevista con NBC News, Díaz-Canel rechazó todas las condiciones impuestas por Washington -liberación de presos políticos, elecciones multipartidistas, sindicatos libres y prensa libre- y ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba, respondió irritado: ¿Esa pregunta viene de usted o del Departamento de Estado?

Giménez ya había advertido en enero, tras la captura de Nicolás Maduro, que los días del régimen cubano están contados, una postura que mantiene con igual convicción ante la escalada de presiones y protestas que sacuden el país.