"Que me entierren con vida": El drama de una anciana de 93 años a punto de ser desalojada en Miami

Anciana que está a punto de ser desalojada (i) y Vivienda de la anciana (d)

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Una orden de desalojo masivo en el parque de casas móviles Silver Court, en el suroeste de Miami, ha dejado en situación de extrema vulnerabilidad a cientos de residentes, muchos de ellos ancianos con recursos limitados.

Entre los casos más dramáticos está el de Teresa Álvarez, una mujer de 93 años que enfrenta la pérdida del hogar que construyó durante más de tres décadas.

Su historia, recogida en un reportaje del periodista de Univision, Javier Díaz, pone rostro a una crisis habitacional que amenaza con dejar sin techo a decenas de personas mayores.

“Así que yo les pido por favor… ayuden a esta anciana”, suplica Teresa frente a las cámaras.

La mujer, natural de Costa Rica, vive sola y sin apoyo familiar en Estados Unidos. Su situación física es frágil: apenas puede caminar por sí misma y depende de la ayuda ocasional de vecinos.

El desalojo la obliga a abandonar no solo una vivienda, sino el proyecto de vida que levantó con esfuerzo desde los años noventa. En 1993 compró su casa móvil por 8,000 dólares y dedicó todos sus ahorros a mejorarla.

“Y yo solita, con mis propias fuerzas, como usted lo ve, lo he ido levantando, levantando”, recuerda.

Durante años, ese espacio fue su refugio y la garantía de un final tranquilo. Hoy, sin embargo, se enfrenta a una incertidumbre total.

“A mis 93 años tengo que abandonar mi casa… y a mi edad es preferible que me entierren con vida”, dice, visiblemente afectada.

El parque Silver Court, ubicado en la calle 8 y la avenida 30 del suroeste de Miami, alberga a cientos de familias que han recibido notificaciones para abandonar el lugar en un plazo limitado si desean optar a una compensación económica.

En el caso de Teresa, esa posible ayuda no representa una solución real. “Pero eso se gasta, eso se termina pronto”, advierte.

La anciana reconoce que siempre supo que el terreno no le pertenecía, pero nunca imaginó que el desalojo llegaría en un momento en el que ya no tiene fuerzas ni opciones para rehacer su vida.

“Yo entiendo que el terreno no era de nosotros, que algún día iba a pasar… pues se llegó ese día, y no estaba prevenida”, admite.

El impacto emocional es evidente. La idea de abandonar su casa, sus pertenencias y los recuerdos de toda una vida la deja devastada.

“¿Cómo cree que me siento? Destrozada… tener que dejar mi casita, tener que abandonar todo”, concluye.

Detalles del inminente desalojo

El caso de Teresa forma parte de un conflicto mayor que afecta a 283 familias del parque Silver Court, cuyo cierre definitivo fue anunciado por la empresa propietaria del terreno, The Urban Group.

La compañía notificó a los residentes que deberán abandonar el lugar en un plazo de aproximadamente 60 días si desean acceder a un incentivo económico que oscila entre los 10,000 y los 13,000 dólares.

La medida ha generado preocupación entre los vecinos, en su mayoría personas mayores o jubiladas, que dependen de ingresos fijos y enfrentan un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible en el sur de Florida.

Según los administradores, el desalojo responde a planes de desarrollo y a las condiciones de deterioro de muchas de las casas móviles, que -argumentan- representan riesgos estructurales.

Sin embargo, los residentes temen quedarse sin alternativas reales de vivienda en un corto plazo.

Mientras tanto, se han producido reuniones con funcionarios locales y se organizan acciones legales para intentar frenar el proceso o, al menos, obtener más tiempo y una compensación que permita una reubicación digna.