Vicepresidente Vance: "No hemos llegado a un acuerdo, lo que es peor noticia para Irán que para Estados Unidos"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció este sábado desde Islamabad que las negociaciones entre Washington y Teherán concluyeron sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones directas, advirtiendo que el fracaso perjudica más a Irán que a su país.

"La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más que para Estados Unidos", declaró Vance en conferencia de prensa antes de abandonar Pakistán. "Hemos dejado muy en claro cuáles son nuestras líneas rojas, en qué estamos dispuestos a ceder y en qué no. Y ellos han elegido no aceptar nuestros términos."

El principal obstáculo fue el programa nuclear iraní. Vance exigió un compromiso firme, verificable y duradero: "¿Vemos una voluntad fundamental de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, no solo en dos años, sino a largo plazo? Aún no lo hemos visto".

Las conversaciones de Islamabad fueron las primeras de alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979, y se produjeron apenas días después del alto el fuego acordado el 7 de abril, que puso fin a 38 días de la Operación Epic Fury, la ofensiva militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por Vance junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Del lado iraní, participaron el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

Ghalibaf llegó a Islamabad con escepticismo declarado: "Tenemos buenas intenciones pero no confiamos. Nuestra experiencia negociando con los estadounidenses siempre ha terminado en fracasos y promesas rotas".

Irán presentó un plan de diez puntos que reconocía no fabricar armas nucleares pero reclamaba el derecho a enriquecer uranio y exigía compensaciones de guerra. Estados Unidos respondió con un plan de 15 puntos que exigía el desmantelamiento nuclear completo y el fin del enriquecimiento. Los ataques israelíes continuados en Líbano añadieron tensión adicional a las negociaciones.

Pakistán actuó como mediador neutral. Vance reconoció al primer ministro Shehbaz Sharif y al general Asim Munir como "anfitriones increíbles" durante el proceso.

La Operación Epic Fury destruyó más de 5,000 objetivos militares iraníes, degradó el 90% de su capacidad misilística y el 95% de sus drones, y causó la muerte del líder supremo Alí Jamenei el 1 de marzo. El saldo del conflicto incluye casi 3,400 muertos en Irán, más de 2,000 en Líbano, 23 en Israel y 13 militares estadounidenses fallecidos en combate.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump resumió la posición de su gobierno con una frase: "Sin arma nuclear. Eso es el 99% del asunto", y afirmó: "Ganamos sin importar lo que pase".