Ulises Aquino pide al régimen detener la persecución a los que disienten: "No son enemigos, son ciudadanos sin respuestas"

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El cantante lírico cubano Ulises Aquino Guerra publicó en su perfil de Facebook un texto titulado "¿Hacia dónde vamos?", en el que hace un llamado directo al régimen para que detenga la persecución y presión contra quienes protestan o expresan su disconformidad en Cuba.

Aquino, fundador del proyecto comunitario Ópera de la Calle, abre el texto con una afirmación que no deja margen a la ambigüedad: "Si somos sinceros y honestos con nuestra realidad, tendremos que reconocer la parálisis de la vida nacional...".

Sobre la economía, el artista es igualmente contundente al decir que el país está en un callejón "estrecho y sin salida".

"La economía cubana, que constituye la base única posible para superar la dramática realidad que vivimos, no encuentra salida posible más allá del discurso ideológico tradicional, pero sin propuestas concretas, que de existir el pueblo las desconoce", señaló.

El barítono defiende el derecho de la población a manifestar su desesperación y rechaza la respuesta represiva del poder: "La gente, harta de tantas necesidades y miserias, la única forma que tiene de aliviar sus penas es gritando, protestando o mostrando su desesperación en donde pueda".

Frente a esa realidad, advierte que "responder con amenazas, con persecución y con cárcel, es la peor de las opciones que tiene el poder para calmar tanta incertidumbre social justificada y justa".

Captura de Facebook / Ulises Aquino Guerra

El texto también cuestiona la legitimidad de un gobierno que no escucha al pueblo al tomar decisiones que le afectan: "Un gobierno del pueblo y para el pueblo, tiene la misión de hacerlo partícipe de las decisiones que lo involucran, de lo contrario se coloca como su principal adversario aunque sus intenciones fueran las mejores".

Aquino rechaza además que quienes protestan sean tratados como enemigos del Estado: "En horas extremas como las que estamos viviendo es fundamental la empatía hacia los que sufren todo tipo de carencias, no son simples enemigos ideológicos o políticos, son ciudadanos sin respuestas, sin presente, y no se puede hablar de futuro sin tener en cuenta la realidad de hoy".

El propósito del texto queda explícito en sus propias palabras: "Mi intención con este texto, es hacer un llamado a detener la presión y persecución de los que disienten. Es su derecho".

El artista va más lejos y advierte sobre las consecuencias de sostener un sistema basado en la represión: "Cada acto de amenaza o intimidación al que protesta o se expresa es una afrenta a la libertad, y no puede sobrevivir ningún sistema social cuya base se sustente en negar el derecho de gritar ante el dolor".

Aquino concluye su texto con una propuesta que coloca la libertad como condición indispensable para cualquier salida: "La única forma de callar ese clamor es demostrando que existe un proyecto que nos involucra a todos hacia la mejoría de la vida, hacia más libertades reales, porque es la libertad el único y legítimo motor del desarrollo".

El texto se produce en un momento de aguda crisis social. En enero pasado se registraron 953 protestas en Cuba, el máximo histórico según el Observatorio Cubano de Conflictos. En marzo, manifestantes en Morón, Ciego de Ávila, irrumpieron en la sede municipal del Partido Comunista de Cuba e incendiaron mobiliario tras más de 26 horas de apagón.

No es la primera vez que Aquino alza la voz. La semana pasada cuestionó el Premio Nacional de Música otorgado a Amaury Pérez Vidal, acusando al régimen de premiar lealtad política sobre mérito artístico.

En octubre, describió a Cuba en estado de "indigencia y miseria", y en julio denunció la "traición" de quienes gestionaron la Revolución.