Ulises Aquino pide al régimen detener la persecución a los que disienten: "No son enemigos, son ciudadanos sin respuestas"

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El cantante lírico cubano Ulises Aquino Guerra publicó en su perfil de Facebook un texto titulado "¿Hacia dónde vamos?", en el que hace un llamado directo al régimen para que detenga la persecución y presión contra quienes protestan o expresan su disconformidad en Cuba.
Aquino, fundador del proyecto comunitario Ópera de la Calle, abre el texto con una afirmación que no deja margen a la ambigüedad: "Si somos sinceros y honestos con nuestra realidad, tendremos que reconocer la parálisis de la vida nacional...".
Sobre la economía, el artista es igualmente contundente al decir que el país está en un callejón "estrecho y sin salida".
"La economía cubana, que constituye la base única posible para superar la dramática realidad que vivimos, no encuentra salida posible más allá del discurso ideológico tradicional, pero sin propuestas concretas, que de existir el pueblo las desconoce", señaló.
El barítono defiende el derecho de la población a manifestar su desesperación y rechaza la respuesta represiva del poder: "La gente, harta de tantas necesidades y miserias, la única forma que tiene de aliviar sus penas es gritando, protestando o mostrando su desesperación en donde pueda".
Frente a esa realidad, advierte que "responder con amenazas, con persecución y con cárcel, es la peor de las opciones que tiene el poder para calmar tanta incertidumbre social justificada y justa".
El texto también cuestiona la legitimidad de un gobierno que no escucha al pueblo al tomar decisiones que le afectan: "Un gobierno del pueblo y para el pueblo, tiene la misión de hacerlo partícipe de las decisiones que lo involucran, de lo contrario se coloca como su principal adversario aunque sus intenciones fueran las mejores".
Aquino rechaza además que quienes protestan sean tratados como enemigos del Estado: "En horas extremas como las que estamos viviendo es fundamental la empatía hacia los que sufren todo tipo de carencias, no son simples enemigos ideológicos o políticos, son ciudadanos sin respuestas, sin presente, y no se puede hablar de futuro sin tener en cuenta la realidad de hoy".
El propósito del texto queda explícito en sus propias palabras: "Mi intención con este texto, es hacer un llamado a detener la presión y persecución de los que disienten. Es su derecho".
El artista va más lejos y advierte sobre las consecuencias de sostener un sistema basado en la represión: "Cada acto de amenaza o intimidación al que protesta o se expresa es una afrenta a la libertad, y no puede sobrevivir ningún sistema social cuya base se sustente en negar el derecho de gritar ante el dolor".
Aquino concluye su texto con una propuesta que coloca la libertad como condición indispensable para cualquier salida: "La única forma de callar ese clamor es demostrando que existe un proyecto que nos involucra a todos hacia la mejoría de la vida, hacia más libertades reales, porque es la libertad el único y legítimo motor del desarrollo".
El texto se produce en un momento de aguda crisis social. En enero pasado se registraron 953 protestas en Cuba, el máximo histórico según el Observatorio Cubano de Conflictos. En marzo, manifestantes en Morón, Ciego de Ávila, irrumpieron en la sede municipal del Partido Comunista de Cuba e incendiaron mobiliario tras más de 26 horas de apagón.
No es la primera vez que Aquino alza la voz. La semana pasada cuestionó el Premio Nacional de Música otorgado a Amaury Pérez Vidal, acusando al régimen de premiar lealtad política sobre mérito artístico.
En octubre, describió a Cuba en estado de "indigencia y miseria", y en julio denunció la "traición" de quienes gestionaron la Revolución.
Preguntas Frecuentes sobre la Represión y la Situación Actual en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué solicita Ulises Aquino al régimen cubano en su reciente publicación en Facebook?
Ulises Aquino solicita al régimen cubano detener la persecución y presión contra quienes disienten y protestan, defendiendo su derecho a expresarse y manifestar su desesperación ante la crisis que vive el país.
¿Cuál es la postura de Ulises Aquino sobre la situación económica en Cuba?
Ulises Aquino critica la situación económica de Cuba, describiéndola como un "callejón estrecho y sin salida" donde el discurso ideológico tradicional no ofrece soluciones concretas a la dramática realidad que enfrenta la población cubana.
¿Por qué Ulises Aquino critica el Premio Nacional de Música otorgado a Amaury Pérez Vidal?
Ulises Aquino cuestiona el criterio de selección del Premio Nacional de Música, afirmando que se premia la lealtad política en lugar del mérito artístico. Esta crítica se centra en la percepción de que el régimen favorece a aquellos que apoyan sus políticas en lugar de valorar la calidad artística real.
¿Cómo ha reaccionado el arte y la cultura en Cuba ante la situación sociopolítica del país?
Varios artistas e intelectuales, incluyendo a Ulises Aquino, han levantado su voz contra la represión y la situación crítica en Cuba. Se han unido para criticar la gestión del Gobierno y abogar por más libertad y participación ciudadana en las decisiones que afectan al pueblo.
¿Cuál es el contexto actual de las protestas en Cuba según el Observatorio Cubano de Conflictos?
En enero de 2026, se registraron 953 protestas en Cuba, el máximo histórico registrado por el Observatorio Cubano de Conflictos. Estas manifestaciones son una respuesta a la aguda crisis social y económica, reflejando el descontento generalizado de la población ante las condiciones de vida en el país.
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