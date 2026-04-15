Comunista cubana: Los trabajadores vamos a seguir defendiendo la soberanía

Dirigentes sindicales del régimen en Guantánamo llamaron a los trabajadores a “defender la patria, la soberanía y la independencia” durante el Primero de Mayo, en un acto de convocatoria marcado por el discurso político habitual.

La declaración fue realizada por Juana Eglis Fernández Louit, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, durante la presentación oficial de la jornada en el oriente del país.

El evento tuvo lugar en una empresa de Flora y Fauna, reconocida como Vanguardia Nacional del sindicato agropecuario, y reunió a cuadros sindicales para anunciar el programa de actividades.

Según imágenes difundidas por el canal estatal Canal Caribe, el acto fue calificado como “combativo y patriótico”, en línea con la consigna oficial “La Patria se defiende”, promovida por el régimen para la movilización del 1ro de Mayo de 2026.

Entre las actividades previstas figuran trabajos voluntarios, donaciones de sangre, carreras y desfiles, en una jornada que también estará dedicada al centenario del nacimiento de Fidel Castro y al XXII Congreso de la CTC.

La convocatoria nacional fue presentada el 12 de abril por la organización sindical oficialista. En ese acto, el dirigente Osnay Miguel Colina Rodríguez llamó a realizar un Primero de Mayo “que nos estremezca como país”, apelando a la unidad y al compromiso.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz se sumó el 14 de abril a través de sus redes sociales, describiendo la jornada como de reafirmación revolucionaria, de unidad y compromiso, y afirmando que defender la Revolución significa aportar.

La convocatoria se produce en el contexto de la peor crisis energética y económica de Cuba en décadas, agravada tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, que interrumpió los envíos de petróleo venezolano de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios, y la suspensión de suministros mexicanos por presión de Estados Unidos.

Economistas independientes proyectan una contracción del Producto Interno Bruto cubano del 7.2% en 2026, con 89% de la población en situación de extrema pobreza.

Lejos de ser una celebración autónoma de los trabajadores, el Primero de Mayo en Cuba es una movilización política masiva organizada y controlada por la CTC, el único sindicato permitido en el país, que funciona como correa de transmisión del Partido Comunista.

En ediciones anteriores, como la de 2025, se documentaron represalias contra quienes no participaban, incluyendo pérdida de beneficios y amenazas de despido, y el evento fue criticado por periodistas y religiosos como una demostración de obediencia política, no un homenaje genuino a los trabajadores.

Fernández Louit, quien lleva 25 años en el movimiento sindical cubano y coordina 15 sindicatos con más de 138,000 afiliados en Guantánamo, reprodujo en su declaración el discurso oficial de la convocatoria nacional, que llama a defender la patria desde el surco, las fábricas, las aulas, centros científicos, termoeléctricas, hospitales, cultura y deporte.

En medio de apagones, escasez y una crisis económica sin precedentes, el llamado oficial a “defender la soberanía” contrasta con las dificultades cotidianas de millones de cubanos. Para muchos, el Primero de Mayo sigue siendo más una demostración de control político que una verdadera expresión de los derechos y demandas de los trabajadores.