Restaurante "La Mesa Pelá" tiene hoy la comida más típica de Cuba, invita Lola Mento

Lola Mento, el popular personaje de redes sociales de la actriz cubana Danay Cruz Estupiñán, publicó un video en el que reseña con entusiasmo de crítica gastronómica el restaurante "La Mesa Pelá", ubicado en la inmejorable dirección de "Fanguero ocho, entre Charco Hondo y Cuneta 4", en Guasimita, y que abre todos los días de 12 y pico hasta que comienza la mosquitera.

El sketch, de apenas un minuto y siete segundos, es una sátira tan afilada como el cuchillo que en Cuba ya no tiene qué cortar: cada plato del menú ficticio es un espejo exacto de la crisis alimentaria que vive la isla.

Lola Mento llegó con el "gargüero seco" y pidió de entrada una "base de todo", aludiendo a la forma en que el presidente Miguel Díaz-Canel se refirió al limón, y que desde entonces ha sido motivo de burlas entre cubanos. La bebida que le ofertaron, que tenía el módico precio de tres mil pesos, al final era hecha con refresco instantáneo Zuco, "porque aquí ya ni limón queda", explicó Lola con la misma naturalidad con que un sommelier describe un Chardonnay.

Como entrante, se animó con un ceviche de noni, al que le dio un diez de diez, aunque reconoció que "nada más que costó los 6 mil pesos que cobré este mes". Un plato, un salario. La ecuación perfecta de la gastronomía cubana contemporánea.

De plato principal pidió un bistec de res, pero el chef la sorprendió con una "deconstrucción" de este: un plato de moringa. "Al final es lo mismo y eso no se discute con nadie, porque eso lo dijo el chef", aclaró Lola Mento, con la resignación de quien ya sabe que el gobierno cubano lleva años promoviendo esa planta como sustituto proteico mediante el Programa Nacional de Moringa, impulsado por los delirios agropecuarios de exdictador Fidel Castro.

El arroz de acompañamiento también brilló por su ausencia. En su lugar, le trajeron "algo muy cubano que está ahora mismo muy en tendencia en nuestra gastronomía": ¡un cable!, y Lola Mento aseguró haber quedado "impresionada con la calidad del plato". La alusión a la escasez de arroz, alimento básico tradicional en la Isla no necesita traducción.

De acuerdo con el economista Pedro Monreal, la disponibilidad total de arroz para consumo en el país se desplomó un 41,5% entre 2005 y 2023, siendo este último año al que corresponden las últimas cifras oficiales publicadas.

Para cerrar la suculenta cena en La Mesa Pelá, el postre: "un falso pudín y digo falso porque eso de leche y huevo no tenían nada", se quejó Lola. Dos ingredientes básicos que llevan años desaparecidos de las mesas cubanas.

"Pero lo que sí fue real fue la cuenta", advirtió la simpática guajira holguinera antes de calzarse unas botas de agua y salir "echando un patín" de 10 kilómetros para no pagar.

Luego de la carcajada del video viene el sabor agridulce de su realismo. El Zuco en lugar de limón, la moringa como carne, el noni promovido por la prensa oficialista como suplemento casi milagroso, la ausencia de arroz, leche y huevos, y precios que equivalen a salarios completos son la realidad cotidiana de una isla donde el 96.91% de la población perdió acceso a alimentos por inflación y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar. O se comen, sencillamente, "un cable".

El remate de Lola Mento lo dice todo: "Comenta el menú y te envío la carta." El restaurante no existe, pero el menú sí.