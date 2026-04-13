ONG denuncia que donativos de México terminan en tiendas en MLC en Cuba

Frijoles donados por México se venden en tiendas en dólares del régimen cubano

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La organización Food Monitor Program (FMP) denunció que productos de la ayuda humanitaria enviada por México a Cuba en 2026 habrían terminado a la venta en tiendas estatales en Moneda Libremente Convertible (MLC), fuera del alcance de la población más vulnerable.

La denuncia, publicada el 9 de abril en la Nota de Prensa N°45 de FMP, se basa en monitoreo de campo y testimonios ciudadanos recogidos en La Habana, Artemisa y Mayabeque.

El detonante inmediato fue la decisión de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de clasificar como información reservada por cinco años los detalles sobre la gestión, composición y destino de 3,125 toneladas de alimentos y medicinas enviadas a Cuba en cuatro cargamentos marítimos entre febrero y marzo de este año.

Esa reserva fue solicitada por el gobierno de Miguel Díaz-Canel mediante una nota diplomática verbal, con el argumento de evitar posibles boicots de grupos disidentes.

FMP advierte que en la práctica, esta medida elimina la trazabilidad de los recursos al no existir información pública sobre inventarios, rutas de distribución o beneficiarios finales.

El canal mexicano TV Azteca ya había documentado en marzo, con imágenes, la venta de frijoles identificados como "frijol del bienestar" o marca La Merced —en pacas de 30 kilogramos— en tiendas estatales en dólares, con precios de hasta 43 dólares por paca en mayoristas y 2.97 dólares por medio kilo en tiendas minoristas.

Ciudadanos en Matanzas y Las Tunas reportaron que tiendas que estaban vacías se llenaron repentinamente tras la llegada de los cargamentos mexicanos.

El régimen cubano, a través del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y su embajador en México, negó los desvíos calificándolos de falsos y afirmó que la distribución fue gratuita y con control estricto.

FMP señala que este patrón no es nuevo: patrones similares han sido reportados en ciclos anteriores, incluyendo la comercialización de insumos asociados al Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 2021 y 2025, en contextos donde la falta de información pública impide confirmar la correcta distribución de la ayuda.

En 2021, tras las protestas del 11 de julio, México envió más de 1,800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y también aparecieron frijoles mexicanos en tiendas MLC; CIMEX negó en ese momento que fueran parte de la donación.

El Programa Mundial de Alimentos ha reconocido que limitaciones administrativas y logísticas del Estado cubano han afectado la ejecución de sus programas, incluyendo la no implementación de recursos destinados a asistencia técnica en ciclos anteriores.

Todo esto ocurre en medio de una crisis alimentaria severa.

Según la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2025 de FMP, realizada a 2,703 hogares en todas las provincias, el 10% de la población cubana se acuesta sin haber comido, mientras el 77% percibe que la élite política no enfrenta el hambre que sufre el resto del país.

FMP concluye que la asistencia que carece de auditorías externas, transparencia en las cadenas de custodia y acceso a información verificable deja de operar como un mecanismo de alivio y puede derivar en la administración discrecional de recursos destinados a la supervivencia de la población vulnerable.