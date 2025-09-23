Vídeos relacionados:

Todo apunta a que una de las amistades más sólidas de la farándula cubana no estaría pasando por su mejor momento. Así lo dejó entrever Un Martí To Durako al insinuar un distanciamiento entre Dany Ome y Samantha Hernández. El cantante y la influencer siempre presumieron de una relación de amistad entrañable, al punto de llamarse “hermanos”. Pero en las últimas semanas no se les ha visto juntos, lo que ha hecho saltar las alarmas y multiplicar los rumores.

Por si fuera poco, el propio L’Kimii —actual pareja de Samantha— decidió intervenir en plena red social y enviarle un mensaje directo a Dany Ome sobre esa amistad que tanto dio de qué hablar. “Dany, deberías llamarla y hablar que ustedes son amigos. ¡Si es de verdad, hablen, no permitan estos tipos de cizañas!”, escribió en los comentarios del post de Un Martí. La reacción de los seguidores no se hizo esperar: las redes estallaron.

Captura de Instagram / Un Martí To Durako

La cercanía entre Dany y Samantha siempre fue evidente. Compartían momentos, se dedicaban mensajes cariñosos y ella solía publicar videos bailando sus canciones, convirtiéndose en su fan más entusiasta. Esa complicidad los hizo inseparables a ojos del público, hasta el punto de despertar rumores de romance, aunque Dany siempre dejó claro que la veía como una hermana.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en mayo, cuando Samantha sorprendió a Dany con un regalo de cumpleaños de lujo: una sortija de oro con brillantes. El gesto alimentó las especulaciones, pero el reguetonero zanjó la conversación con humor y firmeza: “Mis ojos ven a Samantha como un hombre, como la hermana que me dio la vida”. La frase se volvió viral y confirmó lo unidos que eran.

Sin embargo, el supuesto distanciamiento coincide con la nueva relación pública de Samantha con L Kimii, un romance que ya ha protagonizado momentos virales, como el beso en tarima en el Watsco Center de Miami.

Lo más leído hoy:

La trama se pone aún más interesante con el próximo estreno musical de Dany Ome: “Mi Ex”. El tema cuenta con la colaboración de Jacob Forever, El Chulo, Kevincito El 13 y… Wampi, nada menos que el ex de Samantha. El título y la coincidencia no pasaron inadvertidos, y muchos ya especulan que traerá indirectas, justo en un momento donde las pullas entre Wampi, Samantha y L Kimii han estado al rojo vivo.

Entre camisetas con frases como “Mi ex es mi mayor fan”, indirectas en canciones y flores que viajan de un lado a otro, el público tiene claro que este drama está lejos de terminar. En medio de todo este revuelo, la amistad entre Dany y Samantha, que antes parecía indestructible, ya no se muestra igual de cercana. ¿Celos, malentendidos o puro marketing? Solo el tiempo —y las redes— lo dirán.

Preguntas frecuentes sobre el distanciamiento entre Dany Ome y Samantha Hernández