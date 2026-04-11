Prensa oficialista dibuja a un anciano que busca el sustento en vertederos de Granma como ejemplo de "dignidad"

El texto romantiza lo que es una consecuencia directa del colapso del sistema de seguridad social cubano

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El diario oficial La Demajagua publicó este viernes el perfil de un adulto mayor residente en Bayamo quien recoge latas y botellas en vertederos para sobrevivir, una historia presentada como ejemplo de "esfuerzo", pese a revelar la precariedad de las pensiones en Cuba.

De acuerdo con el medio de prensa, Jacinto Gutiérrez Medina, nacido en 1950 y residente del reparto Roberto Reyes de la capital granmense, recoge latas de aluminio, cobre, bronce y botellas de ron y cerveza en los vertederos que proliferan en la ciudad ante la escasez de combustible para los camiones de basura.

El texto, titulado "Jacinto, un alto en la colina" presenta al anciano como un ejemplo de personas "inteligentes" que no se dejan vencer, romantizando lo que en realidad es una consecuencia directa del colapso del sistema de seguridad social cubano.

El propio Jacinto lo dice sin rodeos: "Lo que me pagan de chequera… no satisface mis necesidades en la vida".

En sus "mejores meses", estima haber reunido entre 7,000 y 9,000 pesos vendiendo esos materiales, una cifra que contrasta con la pensión mínima de 4,000 pesos cubanos, menos de 10 dólares al cambio informal, que el régimen fijó tras el aumento de septiembre de 2025.

Al final del reportaje, el periodista recoge casi como un detalle pintoresco la confesión más reveladora del anciano, que baja la voz antes de decirla: "Estoy loco por vender esas botellas… para sacarles utilidad… y para comer". La frase resume la tragedia que el texto intenta disfrazar de heroísmo.

Este caso sigue un patrón sistemático de la prensa oficialista cubana, la de convertir el abandono en virtud y la miseria en propaganda.

En marzo, medios afines al régimen presentaron como "creatividad" los traslados funerarios en carromato tirado por caballos que una cooperativa de Bayamo comenzó a ofrecer ante la falta de combustible.

Antes, en enero, el periodista oficialista Oliver Zamora Oria calificó de "tierna" una imagen de niños descalzos en parques deteriorados.

En abril de 2025, el diario oficial Granma celebró como "logro" el rescate de mendigos en Santiago de Cuba que habían vivido años en la calle ante la vista de las autoridades.

En todos los casos, la narrativa oficial evita cuestionar las causas estructurales, entre las cuales figuran el fracaso del modelo económico, la inflación y el abandono institucional de los más vulnerables.

La realidad de los jubilados cubanos es devastadora. Según una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba realizada entre septiembre y octubre de 2025 a 506 personas en cinco provincias, el 99% de los jubilados afirma que su pensión no cubre necesidades básicas como alimentación, vivienda y medicamentos.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó que 79% de los mayores de 70 años no puede realizar las tres comidas diarias, y el 90,7% de los retirados trabaja informalmente tras el retiro para sobrevivir.

Cuba tiene 1.774.310 jubilados registrados según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, y el Sistema de Atención a la Familia apenas atiende a unas 67,000 personas con un presupuesto equivalente a unos 14,600 dólares para todo el país en 2026.

Jacinto también recuerda, sin aparente ironía, que ya recicló durante el gobierno del dictador Fulgencio Batista (1901-1973). "Yo reciclé cuando el Gobierno de Batista, y vivíamos de eso".

Setenta años después, la dictadura que prometió acabar con esa precariedad lo devuelve al mismo vertedero.