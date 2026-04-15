Matanzas: Exhiben en acto político a dos acusados de sabotaje tras cortar fibra óptica y cables eléctricos

La Unidad Empresarial de Base “Planta Libertad”, una fábrica de conservas ubicada en el municipio de Colón, fue escenario de un presunto acto de sabotaje que dejó sin servicio eléctrico y de telecomunicaciones a la instalación.

Según información difundida en Facebook por la usuaria Tamara Carvajal, dos individuos con los rostros cubiertos cortaron cables de fibra óptica y aproximadamente 20 metros de conductores eléctricos, afectando el funcionamiento de la planta en un momento especialmente delicado para la producción alimentaria en la isla.

Los acusados fueron sorprendidos durante un recorrido de guardia nocturna organizado por la propia dirección de la fábrica junto a trabajadores del centro. Tras el enfrentamiento, fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición de los tribunales bajo cargos de sabotaje, uno de los delitos más severamente castigados en el actual contexto cubano.

El hecho, más allá de su impacto inmediato, refleja una realidad cada vez más frecuente: el deterioro de la infraestructura y el aumento de actos contra redes eléctricas y de comunicaciones en medio de la escasez.

En los últimos meses, Matanzas ha sido escenario de varios casos similares. En noviembre de 2025, un hombre fue detenido en el propio municipio de Colón por el robo de cables y baterías en un parque solar fotovoltaico. Meses antes, en marzo, dos personas fueron arrestadas en Cárdenas tras sustraer más de 1,100 metros de cable eléctrico.

La respuesta oficial no se hizo esperar, pero siguió un guion conocido. Tras la captura, la planta organizó un “matutino especial” para reconocer públicamente a los trabajadores implicados en el enfrentamiento, en un acto cargado de simbolismo político. La actividad fue presentada como una muestra de la “unidad indisoluble” del colectivo laboral y como antesala de las celebraciones del 1 de Mayo, en una narrativa que busca reforzar la imagen de cohesión en medio de la crisis.

Sin embargo, detrás de estos actos se esconde una situación mucho más compleja. La Planta Libertad, fundada en 1943 y con más de ocho décadas de historia en el procesamiento de alimentos, apenas logró retomar en febrero de 2026 la producción de tomate. Lo hizo en medio de serias limitaciones económicas, escasez de insumos y un sistema eléctrico colapsado que condiciona cada jornada productiva.

El aumento de estos hechos también ha venido acompañado de un endurecimiento legal sin precedentes. El Código Penal cubano vigente contempla el delito de sabotaje con penas que van desde siete hasta 30 años de prisión, e incluso la pena de muerte en los casos más graves. A esto se sumó el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, que amplió explícitamente esta figura penal a acciones contra el sistema eléctrico nacional, parques solares y redes de telecomunicaciones.

Desde entonces, las autoridades aseguran que todos los acusados por sabotaje han recibido condenas superiores a los 10 años de cárcel, en una señal clara de la política de “tolerancia cero” frente a estos delitos.

En un país marcado por apagones prolongados, escasez y creciente desesperación social, estos episodios no solo afectan infraestructuras clave: también evidencian el nivel de tensión que se vive en la cotidianidad de los cubanos, donde la línea entre la supervivencia, la ilegalidad y la represión se vuelve cada vez más difusa.