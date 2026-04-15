Mujer pierde más de 5,000 dólares en una estafa migratoria por falso abogado

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Lo que comenzó como una búsqueda desesperada para ayudar a su hermano terminó en una pesadilla económica y emocional para Odalys González Silvera, una inmigrante venezolana de 61 años que, tras tres décadas viviendo en el Bronx, perdió más de 5,000 dólares al caer en una sofisticada estafa migratoria.

La mujer fue víctima de falsos abogados que la contactaron a través de Facebook, justo cuando atravesaba la detención de su hermano, Jaiker González, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona, pese a que contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS), según un reporte de Telemundo.

El arresto, ocurrido en abril de 2025, desató una carrera contrarreloj para intentar sacarlo de un sistema migratorio cada vez más agresivo. Sin saber a quién acudir y presionada por el miedo a una deportación, Odalys recurrió a las redes sociales en busca de ayuda legal. Fue entonces cuando cayó en manos de estafadores que supieron exactamente cómo aprovechar su angustia.

Los delincuentes se hicieron pasar por el abogado real Enrique De Jesús Duarte, utilizando su nombre para dar credibilidad a un bufete inexistente. Con un discurso convincente y aprovechando la urgencia del caso, lograron que Odalys realizara varios pagos a través de Zelle, enviando un total de 5,488 dólares en diferentes transacciones a cuatro personas que operaban desde Nueva York.

El primer pago, de 870 dólares, fue presentado como una tarifa inicial para “tomar el caso”. A partir de ahí, las exigencias continuaron bajo distintos pretextos legales, hasta que el dinero desapareció y con él cualquier rastro de los supuestos abogados.

Historias como la de Odalys se están volviendo cada vez más frecuentes. En medio de un clima de creciente presión migratoria, miles de familias viven en un estado constante de incertidumbre, lo que las convierte en blanco fácil de redes de fraude que operan principalmente en plataformas digitales.

Datos de la Comisión Federal de Comercio revelan la magnitud del problema: más de 2.6 millones de reportes de fraude digital han sido vinculados a estafas originadas en redes sociales y aplicaciones de mensajería como Facebook y WhatsApp.

Especialistas advierten que este tipo de engaño ha crecido de forma alarmante en los últimos años, impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de redadas y detenciones. En ese contexto, el miedo, la desinformación y la urgencia juegan a favor de los estafadores.

Para Odalys, la pérdida no es solo económica. Es también el golpe de haber confiado en quienes prometían ayudarla en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Su historia refleja una realidad cada vez más extendida entre comunidades migrantes: cuando más se necesita apoyo, también es cuando más acechan quienes buscan aprovecharse.