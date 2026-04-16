"Intervenir Cuba sería fácil, pero lo peor vendría después", analiza experto de la FIU

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Una eventual intervención militar de Estados Unidos en Cuba podría resolverse en poco tiempo sobre el terreno, pero abriría un escenario mucho más complejo e incierto para el futuro político de la isla, según advierten expertos citados en un reporte reciente de USA Today.

Según un informe del propio medio, mientras el Pentágono intensifica de forma discreta la planificación de posibles operaciones en Cuba —a la espera de una orden del presidente Donald Trump—, el análisis de especialistas introduce un matiz clave que va más allá de la tensión militar: ganar la guerra no sería lo más difícil.

Brian Fonseca, vicerrector de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional y director del Instituto Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida, considera que una acción militar estadounidense tendría altas probabilidades de éxito en un corto plazo, debido al deterioro del equipamiento militar cubano y la fragilidad interna del sistema. Sin embargo, alerta que el verdadero desafío comenzaría después.

“Sería una victoria militar muy fácil, pero una victoria política mucho más difícil”, señaló Fonseca, subrayando los enormes retos que implicaría reconstruir el orden institucional, garantizar la estabilidad y sostener una transición en la isla.

El escenario plantea interrogantes sensibles para millones de cubanos dentro y fuera del país. Más allá de la caída del actual sistema, quedarían abiertos dilemas sobre quién asumiría el poder, cómo se gestionaría la seguridad interna y qué papel jugarían actores externos en la reorganización del país.

Estas valoraciones surgen en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. Desde inicios de año, la administración Trump ha endurecido sus medidas, incluyendo restricciones al suministro de petróleo, mientras mantiene abierta —al menos en el discurso— la posibilidad de forzar un cambio político en la isla.

Al mismo tiempo, ambas naciones han sostenido contactos preliminares para explorar una salida negociada a la crisis, sin avances claros hasta ahora. Este doble carril —diálogo y presión— refuerza la incertidumbre sobre el rumbo que podrían tomar los acontecimientos.

Las recientes declaraciones de Trump han contribuido a elevar la tensión. El mandatario ha dejado abierta la posibilidad de actuar en Cuba una vez concluya el actual conflicto con Irán, en un tono que combina advertencias, ambigüedad y демонстраciones de fuerza.

Desde La Habana, Miguel Díaz-Canel ha respondido asegurando que el país resistiría cualquier agresión, en medio de una profunda crisis económica y social que sigue deteriorando las condiciones de vida de la población.

Aunque no hay señales de una intervención inminente, el debate ya no gira solo en torno a si ocurrirá, sino a qué vendría después. Y en ese terreno, coinciden los expertos, es donde se jugaría el verdadero futuro de Cuba.