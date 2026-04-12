En medio de la crisis, el régimen convoca al 1ro de Mayo con tono de guerra frente a EE.UU.

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La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) lanzaron este domingo la convocatoria oficial al 1ro de Mayo 2026, bajo la consigna "La Patria se defiende", con un tono marcadamente bélico y antiestadounidense que refleja la escalada de tensiones entre La Habana y Washington.

El llamado fue presentado por Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del XXII Congreso de la CTC, ante la presencia de figuras del Partido Comunista como Liván Izquierdo Alonso, primer secretario en La Habana, y la gobernadora Yanet Hernández Pérez.

Colina Rodríguez afirmó que, ante las presiones del gobierno estadounidense reforzadas con la orden ejecutiva del 29 de enero, no hay nada más importante y decisivo hoy que trabajar unidos y crecernos como país.

Captura de Facebook/Central de Trabajadores de Cuba.

La convocatoria invoca referencias históricas de resistencia como la Protesta de Baraguá de Antonio Maceo, el discurso "Los Pinos Nuevos" de José Martí y el concepto de Revolución de Fidel Castro del 1ro de mayo del año 2000.

El documento llama a defender el país "desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, las termoeléctricas, los hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate", y reconoce abiertamente la existencia de "una amenaza militar real", citando el verso del Himno Nacional: "Morir por la Patria es vivir".

Esa retórica bélica responde directamente a las declaraciones de Donald Trump el 28 de marzo en Miami, donde afirmó que a veces hay que emplear la fuerza militar y Cuba es la siguiente, lo que llevó al régimen a activar el alistamiento de sus Fuerzas Armadas e invocar la doctrina de "guerra de todo el pueblo".

La convocatoria se produce en el peor momento económico y energético que ha vivido Cuba en décadas. Desde el 3 de enero de 2026, la captura de Nicolás Maduro interrumpió los envíos de petróleo venezolano —de los que la isla dependía en entre 25,000 y 30,000 barriles diarios—, y México suspendió sus envíos el 9 de enero por presión de Washington.

El resultado es una crisis eléctrica devastadora: apagones de entre 10 y 25 horas diarias, un déficit de generación de hasta 2,040 megavatios frente a una demanda de 3,000 megavatios, y al menos tres colapsos totales del sistema eléctrico nacional en marzo, incluyendo uno de casi 30 horas el 16 de ese mes.

A ello se suma una economía que proyecta contraerse un 7,2% en 2026, con el 89% de la población en extrema pobreza, según datos del dossier de investigación.

En ese contexto, la propia convocatoria reconoce implícitamente las limitaciones materiales al pedir celebrar el 1ro de Mayo "con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas", una admisión velada de que los grandes desfiles de años anteriores no son viables en las condiciones actuales.

La retórica de unidad choca con la realidad demográfica: más de un millón de cubanos han emigrado desde 2021, la población ha caído de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones, y el 93% de los que permanecen en la isla afirma que se iría si pudiera.

La Casa Blanca declaró en abril de 2026 que el régimen cubano está destinado a caer, mientras Colina Rodríguez cerraba su llamado con estas palabras: "Convocamos a un 1ro. de Mayo que nos estremezca como país, desde la unidad y el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, y Fidel cumplió".