Marrero apela al discurso de guerra para movilizar el 1ro de Mayo en plena crisis

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz convocó este lunes a la población a participar en el desfile del 1ro de Mayo bajo la consigna "La Patria se defiende", en un mensaje publicado en su cuenta de X que refleja el tono marcadamente bélico con el que el régimen enfrenta su peor crisis en décadas.

"La celebración del 1ro. de mayo será una jornada de reafirmación revolucionaria, de unidad y compromiso de nuestro pueblo, porque 'la Patria se defiende'", escribió Marrero, quien añadió que "defender la Revolución significa aportar, hacer cada cual su parte del deber".

El llamado de Marrero se suma al de otros dirigentes como Roberto Morales Ojeda y Salvador Valdés Mesa, quienes también convocaron a defender la Patria en esa fecha, después de que la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores lanzaran la convocatoria oficial al 1ro de Mayo 2026.

Esa convocatoria, presentada por Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del XXII Congreso de la CTC, reconoce abiertamente la existencia de una amenaza militar real y cita el verso del Himno Nacional: "Morir por la Patria es vivir".

Colina Rodríguez llamó a "un 1ro. de Mayo que nos estremezca como país, desde la unidad y el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, y Fidel cumplió".

El tono bélico de la convocatoria responde directamente a las tensiones con Washington. El 28 de marzo, Trump declaró en Miami que Cuba es la siguiente, en referencia a posibles acciones tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró el 8 de abril que Trump se refería al colapso del régimen, no a una acción militar, pero describió a Cuba como un país en "una posición muy débil económicamente y financieramente" y afirmó que el pueblo cubano está harto de su gobierno.

El régimen, que declaró 2026 como el "Año de la Preparación para la Defensa", realiza ejercicios militares cada sábado bajo la doctrina de guerra de todo el pueblo, con participación de estudiantes y niños, mientras el Consejo de Defensa Nacional, presidido por Raúl Castro, aprobó el 27 de marzo planes para el "paso al Estado de Guerra".

Todo esto ocurre en el contexto económico y energético más crítico en décadas. La captura de Maduro el 3 de enero interrumpió los envíos de petróleo venezolano —entre 25,000 y 30,000 barriles diarios—, y México suspendió sus envíos el 9 de enero por presión de Washington. Cuba registró al menos seis colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses, con apagones de hasta 25 horas diarias y un déficit de generación de hasta 2,040 megavatios frente a una demanda de 3,000.

Economistas independientes proyectan una contracción del PIB cubano del 7,2% en 2026, con el 89% de la población en extrema pobreza y más de un millón de cubanos emigrados desde 2021.

La propia convocatoria de la CTC admite veladamente que el desfile no podrá celebrarse con normalidad, al pedir que se realice "con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas".