Maykel Osorbo gana dos Latin Grammy preso en una cárcel cubana

Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Foto © Facebook Anamely Ramos

El rapero cubano Maykel (Osorbo) Castillo ganó dos premios Latin Grammy estando preso por sus ideales en una cárcel de Cuba.

La canción Patria y Vida de la que Osorbo es coautor, se convirtió en un himno de lucha para el pueblo cubano y este jueves arrasó en la entrega de los premios Latin Grammy 2021, llevándose los galardones a la Mejor canción del Año y Mejor Canción Urbana del Año.

La ceremonia de entrega de los premio tuvo lugar en Las Vegas, Estados Unidos, este jueves en la noche. Los músicos cubanos Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcom, Descemer Bueno y el rapero El Funky rindieron homenaje a Maykel Osorbo y pidieron la liberación de los presos políticos en Cuba.

Osorbo fue detenido en mayo por la Seguridad del Estado cubano bajo acusaciones de atentado y desorden público. Se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Pinar del Río, conocida como ‘Kilo 5 y Medio’. Su estado de salud es delicado, recientemente presentó un problema linfático.

Justo en el día que se cumplieron 6 meses de su encarcelamiento, el músico ganó uno de los galardones más importantes de su gremio y por partida doble. En los Latin Grammy 2021 resonó su nombre en varias ocasiones, una de ellas cuando Yotuel Romero dedicó el triunfo a Osorbo y al pueblo de Cuba.

Desde la prisión cubana el rapero pudo comunicarse con los artistas con los que tuvo el honor de componer "Patria y Vida" y tras conocer el triunfo envió un mensaje de voz al mundo.

"Ese premio es del pueblo, que fue quien hizo grande la canción. El pueblo cubano se merece se premio y es de ustedes”, dijo el músico prisionero político en Cuba.

La familia del rapero colgó un conmovedor vídeo en redes sociales en que se puede ver a su pequeña hija felicitándolo por el importante triunfo. "Estoy contenta de que haya ganado los Grammy de la música latina. Aunque él no esté al lado mío, yo lo quiero. Y siento que él está al lado mío. Aunque él no esté conmigo, igual me va a querer", dijo la pequeña.

Es la primera vez que un músico cubano consigue un Latin Grammy estando en prisión.

Osorbo ha señalado en varias ocasiones que es importante que el mundo entienda que él está preso en Cuba por sus ideales y por componer una canción como "Patria y Vida", un canto de lucha por la libertad, con un mensaje poderoso que el gobierno no soporta escuchar, pero que el pueblo hizo suyo, dentro y fuera de la isla.

Entra los cientos de presos políticos en Cuba tras las protestas del 11J también se encuentra en la cárcel por sus ideales el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro y amigo de Maykel Osorbo. Ambos cubanos han consagrado su vida, a la lucha por un cambio político en Cuba que conduzca al país a una verdadera democracia.