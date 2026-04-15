Ulises Toirac responde a Díaz-Canel tras entrevista en NBC: "La gente no quiere vivir en Cuba"

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó este miércoles un extenso post en Facebook en respuesta a la entrevista que Miguel Díaz-Canel concedió al programa "Meet the Press" de NBC, emitida el pasado domingo, y su conclusión fue demoledora: La gente no quiere vivir en Cuba.

Toirac contó que tuvo que esperar hasta la madrugada para ver la entrevista completa, aprovechando "un alto al fuego" de los apagones de datos que acompañan a los apagones de corriente, y que gastó sus megas para verla, lo que por sí solo ilustra la realidad que vive el cubano de a pie mientras su gobernante se presenta en televisión estadounidense.

Para el actor, la respuesta a todo lo que Díaz-Canel dijo en NBC no está en sus palabras, sino en los pies que votan con los pies: "La emigración no es solo un fenómeno económico o político. Es un fenómeno de percepción de futuro".

Toirac cifró en 1,25 millones los cubanos -más del 10 % de la población- que decidieron irse entre 2021 y 2024, y advirtió que la cifra habría sido mucho mayor de no ser por las restricciones migratorias de Estados Unidos: "De lo contrario la sangría hubiera sido el triple".

El humorista calificó este éxodo como "la peor tragedia migratoria de toda la historia cubana" y señaló que sus consecuencias futuras "son desastrosas", añadiendo que ese dato "responde qué piensa el cubano del diferendo, de la gestión del gobierno cubano y de todo".

Captura de Facebook / Ulises Toirac

También desmontó el argumento oficial del embargo como causa única de la crisis. Reconoció que existe y daña, pero planteó una pregunta incómoda para el régimen: si la causa es el embargo y el efecto es "asfixia total", el gobierno tenía el deber "impostergable" de tomar medidas a tiempo, "no cuando ya estamos moraos tratando de agarrar la sábana".

El comediante apuntó directamente a la opacidad del régimen: los números reales de la economía cubana "siempre se han mantenido escondidos en el manto freático", dijo, sugiriendo que quienes gobiernan sabían desde hace tiempo adónde se dirigía el país y no actuaron.

Sobre las 33 votaciones en la ONU desde 1992 a favor de la resolución contra el embargo, fue tajante: "Obviamente no es la vía". Propuso que la estrategia correcta debería apuntar a la opinión pública dentro de Estados Unidos, no a la internacional.

"Esta es la peor tragedia migratoria de toda la historia cubana", concluyó Ulises. "Su lectura, impacto actual y consecuencias futuras son desastrosas y responde qué piensa el cubano del diferendo, de la gestión del gobierno cubano y de todo. Punto".

La entrevista que motivó su post fue grabada el 9 de abril en el Memorial José Martí de La Habana, y es la primera aparición de un gobernante cubano en Meet the Press desde que Fidel Castro fue entrevistado hace 67 años.

En ella, Díaz-Canel rechazó liberar a más de 1,200 presos políticos, se negó a celebrar elecciones multipartidistas y, ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba, respondió con irritación: ¿Le haces esa pregunta a Trump? ¿Esa pregunta viene del Departamento de Estado?".

No es la primera vez que Toirac señala con el dedo al gobierno. El 2 de abril ya había escrito que "las decisiones de este gobierno son las que metieron en candela la economía" y que no creía que echar culpas afuera y esperar donativos fuera solución para los problemas estructurales del país.