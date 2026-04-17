Nuevo movimiento de las divisas en Cuba: Así se venden hoy dólares, euros y MLC

Billete de 100 dólares y 50 euros y personas frente a un banco (Imagen de referencia)

Este viernes, el mercado informal cubano registra un movimiento en la Moneda Libremente Convertible (MLC), que sube a 400 pesos cubanos (CUP), mientras el dólar se mantiene en 525 CUP y el euro en 590 CUP, según el monitoreo de elTOQUE.

La MLC recupera así el nivel que había alcanzado el miércoles, tras caer a 390 CUP el jueves y tocar su mínimo semanal de 385 CUP el lunes, lo que supone oscilaciones de 25 pesos en apenas 72 horas.

El dólar lleva varios días en su máximo histórico de 525 CUP, nivel que alcanzó por primera vez el domingo 12 de abril, y acumula una subida de entre cinco y diez pesos desde el 2 de abril, cuando cotizaba a 515 CUP.

Tasa de cambio hoy 17/04/2026 - 8:22 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 525 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 590 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) advierte que la aparente estabilidad de los últimos días no responde a una mejora estructural, sino a una desaceleración de la actividad económica en un entorno marcado por la crisis energética y por la caída en la llegadas de turistas, que cayeron un 56% en términos interanuales.

Según el OMFi, "esta menor presión en el mercado refleja una economía con menos capacidad de movimiento y generación de divisas".

Entre los factores que explican esta moderación temporal destacan la reducción de importaciones por parte de las mipymes y la contracción del comercio interno.

A esto se suma la grave crisis del sector turístico: las llegadas de visitantes se desplomaron un 56% en términos interanuales, y según datos recientes, Cuba recibió apenas 1,9 millones de turistas y generó 917 millones de dólares, cifras que reflejan el colapso de una de las principales fuentes de divisas del país.

A la presión cambiaria también contribuye la emisión de billetes de 2,000 y 5,000 CUP, puesta en circulación desde el 1 de abril, una medida que genera incertidumbre sobre la evolución de la inflación.

El panorama se agrava aún más ante las perspectivas macroeconómicas: el FMI proyecta una contracción del PIB cubano del 7,2% en 2026, lo que anticipa una mayor depreciación del peso en los próximos meses.

El turismo cubano registró en 2025 solo 917 millones de dólares en ingresos y 1,9 millones de visitantes, un 14% menos que en 2024, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), y en febrero de 2026 las llegadas cayeron un 56% en términos interanuales.

¿Qué se espera para lo que resta de abril en el mercado informal?

De cara al cierre de abril, el escenario más probable que proyecta el OMFi apunta a una nueva depreciación moderada del peso cubano: el dólar podría alcanzar los 533 CUP, el euro los 604 CUP y la MLC rondar los 393 CUP.

Los analistas advierten, sin embargo, alta incertidumbre en esas proyecciones, con rangos de variación amplios: el euro podría oscilar entre 574 y 640 CUP, y el dólar entre 503 y 590 CUP para finales de mes.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 17 de abril:

1 USD = 525 CUP.

5 USD = 2,625 CUP.

10 USD = 5,250 CUP.

20 USD = 10,500 CUP.

50 USD = 26,250 CUP.

100 USD = 52,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 590 CUP.

5 EUR = 2,950 CUP.

10 EUR = 5,900 CUP.

20 EUR = 11,800 CUP.

50 EUR = 29,500 CUP.

100 EUR = 59,000 CUP.

200 EUR = 118,000 CUP.

500 EUR = 295,000 CUP.