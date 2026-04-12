La orden de defender a Díaz-Canel ha sido dada: periodista oficialista respalda al gobernante

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Henry Omar Pérez, reportero de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) desde Villa Clara, publicó este domingo en las redes sociales una imagen de una boleta electoral marcada con una X —el voto unido por todos los candidatos, incluyendo a Miguel Díaz-Canel Bermúdez— junto al mensaje: Yo voté por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y lo volvería a hacer.

La publicación, acompañada del hashtag #YoSigoAMiPresidente, se produce horas después de que NBC News emitiera la última parte de la entrevista en la que Díaz-Canel rechazó categóricamente renunciar al poder.

En una segunda publicación, Pérez fue aún más directo en su respaldo al gobernante: Renunciar ni renunciar ¡Guapo y fajao!, en clara alusión al rechazo de Díaz-Canel a dimitir, evidenciando que el régimen ha convocado a los periodistas oficialistas a defender al gobernante en las redes sociales.

En la entrevista con la periodista Kristen Welker del programa Meet the Press, grabada recientemente en el Memorial José Martí de La Habana, Díaz-Canel declaró: "El concepto de que los revolucionarios abandonen o renuncien no forma parte de nuestro vocabulario".

Ante la pregunta directa sobre si renunciaría para salvar a Cuba, el gobernante reaccionó con irritación: ¿Le haces esa pregunta a Trump? ¿Esa pregunta viene del Departamento de Estado?

En su publicación, Pérez también justificó su postura en términos ideológicos: "Es mi derecho, jamás sería parte de los que quieren una anexión y una guerra en mi país".

El apoyo del periodista oficialista se inscribe en un patrón documentado de defensa organizada del gobernante por parte de la prensa estatal cubana, que funciona como extensión del aparato propagandístico del régimen.

La campaña #YoSigoAMiPresidente es una herramienta de propaganda digital estatal desplegada al menos diez veces durante 2024 para respaldar a Díaz-Canel en redes sociales.

En febrero de 2026, la periodista Arleen Rodríguez Derivet realizó una encendida defensa del discurso de Díaz-Canel, mientras que Leticia Martínez Hernández, jefa de prensa del gobernante, publicó un poema en Facebook ensalzándolo como "un líder incansable".

Pérez tiene un historial documentado de alineamiento con el régimen: en noviembre de 2025 llamó terrorista al medio independiente El Toque e insultó a su director José Jasán Nieves como "facineroso" y "saboteador".

El contraste con el sentir mayoritario de los cubanos es contundente: una encuesta informal publicada en Facebook el 11 de abril por el activista Elieser El Bayardo mostró que el 95% de más de 8,000 comentaristas quería que Díaz-Canel saliera del poder.

El activista señaló que más del 59% de las visualizaciones de esa publicación provenían de dentro de Cuba, lo que refleja el rechazo generalizado al gobernante precisamente en el país que Pérez dice defender.

La entrevista de Díaz-Canel con NBC es la primera de un gobernante cubano en ese programa desde que Fidel Castro apareció en 1959, y se produce en el contexto de la presión máxima de la administración Trump, que ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra Cuba desde enero de 2026 y exige la renuncia del gobernante como precondición para cualquier negociación.