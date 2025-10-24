Deportada en ausencia una cubana I-220A fallecida de cáncer tres meses antes de su Corte en EE.UU.

El abogado Willy Allen III tuvo que defender el caso de su clienta con cáncer fallecida y deportada en ausencia esta semana.

Un juez de Carolina del Norte ha deportado "en ausencia" a una cubana con formulario I-220A, que falleció en un junio de este año 2025 de un cáncer terminal. Lo hizo este martes en la Corte, amparándose en que no había evidencias suficientes que le llevaran a no deportarla.

Así lo ha contado el abogado experto en Inmigración Willy Allen III, encargado de la defensa del caso de esta cubana, que murió hace tres meses, víctima de un cáncer terminal.

Según ha explicado Allen III en el programa semanal que tiene en CiberCuba, cada viernes, a las 11.00 horas de Miami y Cuba (17.00 horas de Europa), tras la muerte de su clienta, él envío dos mociones intentando cerrar el proceso. Pero su primera moción fue denegada y la segunda no fue respondida.

Finalmente tuvo que defender el caso en la Corte de Carolina del Norte esta semana y su sorpresa fue mayúscula cuando el juez decretó la deportación de la fallecida "en ausencia" al considerar que no tenía evidencias suficientes para tomar otra decisión.

Basándose en este caso, el abogado considera que existen a día de hoy muy pocas opciones de evitar la entrada en un centro de detención, una vez que un cubano con I-220A es arrestado en su cita con ICE. Eso resta esperanzas en el caso de la cubana I-220A, paciente oncológica, que fue detenida recientemente en Dallas, Texas.

Willy Allen III asegura que en sus visitas a la Corte ha podido comprobar que se mantiene la presión de los agentes de ICE. Asimismo, afirmó que tampoco han parado los arrestos en la oficina de Miramar, en Florida.

En su opinión, los inmigrantes se han convertido en números y en lo único que piensan los agentes de ICE es en cumplir con la cifra de detenidos comprometida por el presidente Trump.

En cualquier caso, Willy Allen III cree que hay que tener paciencia porque previsiblemente en este mes de diciembre saldrán los argumentos que llevarán a decidir que los I-220A son un parole y, por tanto, quienes tienen ese formulario y actualmente están en un limbo legal, se podrían acoger a la Ley de Ajuste Cubano, en cuanto salga el fallo en base a esos argumentos. Eso podría ocurrir en el primer trimestre de 2026.

Mientras llega ese fallo, el abogado pide a los I-220A, que vivan con bajo perfil y que no pierdan las esperanzas porque "vamos a ganar". Allen III está convencido de que la arbitrariedad con que se otorgaron los formularios I-220A en la frontera, será un argumento fuerte para conseguir que se entienda a los I-220a como una entrada legal, porque en la práctica son un parole. Se refiere a que se dieron muchos casos de familias que entraron juntas por la frontera y unos salieron con I-220A y otros con parole, por lo que una parte del núcleo familiar ha podido acogerse a la Ley de Ajuste y la otra no.