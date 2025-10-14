Willy Allen alerta de nueva decisión del BIA que permite desestimar peticiones de asilo si están incompletas

El abogado experto en Inmigración, Willy Allen, ha pedido a todos los cubanos que en estos momentos están inmersos en un proceso de asilo en Estados Unidos que revisen su aplicación porque en la entrevista le pueden preguntar cualquier cosa que esté escrita en ella.

Allen recordó que una decisión del BIA (Junta de Apelaciones de Inmigración) de agosto pasado permite a los jueces desestimar un caso de asilo si la aplicación está incompleta, algo que pasa a menudo, cuando se adjunta documentación y en lugar de rellenar un recuadro se remite a leer los documentos adjuntos. Por eso, en su opinión, "nos queda por delante estar listos para apretarse el cinturón un poquitico más fuerte. Hay que prepararse mejor", dijo.

Al hilo de esta advertencia, Willy Allen recordó que "hay una decisión del BIA, que es muy preocupante. Salió en agosto y contempla que los jueces pueden desestimar la aplicación de asilo. Ojo para las personas que nos están viendo (se refiere a los espectadores de su programa de los lunes en CiberCuba, a las 11.00 horas de Miami), si no fueron contestadas todas las preguntas de la aplicación de asilo; si en todas las preguntas no se pusieron detalles, el juez de Emigración ahora puede, de forma automática, desestimar el asilo porque está incompleto", dijo.

Tras ese fallo, en su oficina, asegura Allen, están revisando con lupa todas las aplicaciones de asilo. "Muchas veces, en las preguntas se pone: "Lee lo anexo o se explica en anexo, porque algunas preguntas no aplican". Bueno, si contestaste de esa forma, los jueces ahora en Emigración, después de la decisión del BIA de agosto, van a empezar a cancelarte el asilo antes del juicio. Eso es muy importante", alertó.

Los consejos de Willy Allen son claros: "Si tú presentaste un asilo en la Corte, en este momento, hay que tener al día el proceso de pagar tu asilo en la página de la Corte de Emigración, pero dos y, más importante, revisa tu asilo, asegúrate de que todas las preguntas estén contestadas con los mejores detalles posibles, porque vamos a encontrar jueces que van a empezar a usar la forma en la que está hecho el asilo para negarlo".

Según explicó Allen, ha leído en chats de abogados que a algunos de ellos ya les ha pasado, que antes de comenzar el juicio el juez elimina el caso de su cliente, le dice no calificas, porque la aplicación no está llena completa. Mucho ojo con esto. Este es un momento en que si tienes juicio en el futuro o si has mandado ya el asilo a la Corte, tómate el tiempo de revisarlo, tienes tiempo de presentar una enmienda y hazlo completo, porque no quieres llegar a la Corte y tener un mal momento al ver que no puedes ni presentar tu asilo", señaló el abogado.

Willy Allen cree que estos tiempos son especialmente delicados para cometer errores de este tipo cuando precisamente Stephen Miller, el ideólogo de toda la política migratoria de la Administración Trump, cree que todos los asilos aplicados por personas que entraron por la frontera son falsos.