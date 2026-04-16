Detenidos por ICE dos cubanos con antecedentes violentos en Florida

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Dos ciudadanos cubanos con condenas por delitos violentos fueron arrestados esta semana en Florida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informaron las autoridades.

Según un comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, ICE detuvo este lunes a José Rivera Orta, un inmigrante indocumentado procedente de Cuba convicto por agresión lasciva contra un menor en el condado de Miami-Dade, Florida.

El martes fue puesto bajo custodia de la agencia federal Rigoberto Iglesias Díaz, cuyos antecedentes penales incluyen una condena por agresión con agravantes con un arma mortal en Miami.

Los arrestos anunciados a inicios de semana son parte de la ofensiva sostenida por ICE bajo la férrea política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que prioriza la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con historial criminal, considerados por las autoridades una amenaza para la seguridad pública. Muchos de ellos son presentados como "Lo peor de lo peor" ("Worst of the Worst") por el DHS.

Sobre las recientes detenciones, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que "ICE arrestó a individuos verdaderamente depravados, incluidos asesinos, pedófilos, depredadores sexuales y delincuentes violentos" y advirtió: "No permitiremos que los inmigrantes ilegales con antecedentes penales campen a sus anchas por nuestras comunidades y aterroricen a estadounidenses inocentes".

El DHS ha reiterado que "casi el 70% de los arrestos de ICE corresponden a inmigrantes indocumentados acusados ​​o condenados por un delito en Estados Unidos".

Los dos casos de cubanos arrestados esta semana se suman a una serie de detenciones de ciudadanos de la isla con antecedentes penales en Florida y otros estados, registradas en las últimas semanas.

Durante Pascua, ICE arrestó a Reinier Fuentes Armentero, Yordan Carreras Céspedes e Israel Serrano Aguilera en distintos condados de Florida. Sus prontuarios de delitos incluyen posesión de material de explotación sexual infantil, robo de vehículo y acoso agravado.

El jueves último, fue detenido en Pensilvania Alexander García Peñate, quien tiene una condena previa por agresión agravada con arma mortal.

Florida lidera el número de detenciones de cubanos por ICE, con 708 casos registrados hasta diciembre de 2025, concentrados en Miami-Dade, Broward y Collier.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, han sido deportados 1,901 cubanos, para un total de 5,286 durante ambos mandatos del presidente republicano.

El gobierno cubano comenzó a aceptar de vuelta a nacionales con antecedentes penales desde principios de 2026, lo que ha facilitado el ritmo de deportaciones. El primer vuelo del año hacia la isla, el 9 de febrero, transportó a 170 cubanos; al menos cincuenta de ellos con condenas por delitos graves como homicidio, agresión sexual, secuestro y narcotráfico.