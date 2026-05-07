¡Gran noticia para migrantes detenidos por ICE en Florida!: Corte federal reconoce derecho a solicitar fianza 

Ilustración de un inmigrante revisando correspondencia legal dentro de un centro de detención de ICE en EE.UU.

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La Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Estados Unidos -que cubre Florida, Georgia y Alabama- determinó el miércoles que los migrantes bajo custodia de ICE tienen derecho a una audiencia de fianza, en un fallo que impacta a decenas de miles de personas detenidas.

El tribunal rechazó así la política de la administración del presidente Donald Trump, que clasificaba a todos los migrantes que ingresaron sin autorización como "solicitantes de admisión", categoría que les negaba cualquier posibilidad de solicitar fianza ante un juez de inmigración, independientemente del tiempo que llevaran residiendo en el país.

El fallo, dividido 2-1, corresponde al caso Hernández Álvarez v. Warden, Federal Detention Center Miami (No. 25-14065), originado por la detención de dos ciudadanos mexicanos residentes en Florida tras sendas paradas de tráfico en septiembre del año pasado.

Uno de ellos, Fidencio Hernández Álvarez, tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses y no registraba antecedentes penales graves. El otro, Ismael Cerro Pérez, reside en Estados Unidos desde 2015 y es padre de tres hijos ciudadanos.

Ambos fueron transferidos a centros de detención federal en Miami y en el centro de procesamiento Krome, respectivamente, sin posibilidad de solicitar fianza.

En la opinión mayoritaria, el tribunal fue contundente: "En pocas palabras, el lenguaje que el Congreso ha elegido utilizar no otorga al Poder Ejecutivo una autoridad ilimitada para detener -sin la posibilidad de fianza- a todo extranjero no admitido que se encuentre presente en el país".

El dictamen añadió que "en ninguna parte del texto, la estructura o la historia de la INA (Ley de Inmigración y Nacionalidad) encuentra esa interpretación un fundamento sólido".

La única disidente del panel fue la jueza Barbara Lagoa, nombrada por el propio Trump.

Dada la división entre circuitos, se espera que la batalla legal llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá resolver de forma definitiva si la política de detención obligatoria sin fianza es constitucional.

La política cuestionada fue implementada mediante un memorando del director interino de ICE, Todd M. Lyons, firmado el 8 de julio de 2025, que ordenó tratar a todos los migrantes que ingresaron sin inspección como sujetos a detención obligatoria sin posibilidad de fianza, dejando las liberaciones sujetas únicamente a la discreción del Departamento de Seguridad Nacional.

Esa medida coincidió con una asignación presupuestaria de $45,000 millones para ICE que amplió la capacidad de detención diaria de 50,000 a 100,000 personas.

La decisión del Onceno Circuito se produce en medio de una profunda división entre los tribunales federales de apelaciones del país. El Quinto Circuito y el Octavo Circuito respaldaron la política de detención obligatoria en fallos divididos de 2-1, mientras que el Segundo Circuito la rechazó por unanimidad el 28 de abril, calificándola como "la más amplia en la historia del país para millones de no ciudadanos".

Ese mismo miércoles, el Séptimo Circuito quedó en empate sobre la misma cuestión, y el Tercer Circuito tiene programados argumentos orales para el próximo lunes.

La avalancha de impugnaciones judiciales ha sido histórica: más de 30,000 peticiones de hábeas corpus fueron presentadas en tribunales federales por migrantes que no podían solicitar fianza en instancias migratorias. Aproximadamente 420 jueces de distrito rechazaron la postura del gobierno; solo 47 la respaldaron.

Los arrestos de migrantes sin antecedentes penales crecieron un 770 % bajo la administración Trump hasta abril de 2026, según datos disponibles.