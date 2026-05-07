Dos cubanos con antecedentes por graves delitos arrestados en operativos de ICE en California

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a dos ciudadanos cubanos con múltiples antecedentes penales en operativos separados realizados en California, según anunció la agencia federal en su cuenta oficial en la red social X.

Un comunicado de ICE San Diego confirmó este jueves la detención de René Wilson, un inmigrante indocumentado procedente de Cuba con condenas penales por no registrarse como delincuente sexual, exposición indecente, tráfico de drogas y voyerismo.

La agencia informó que Wilson permanecerá bajo custodia federal a la espera de su deportación.

A fines de abril, ICE dio a conocer el arresto de Manuel de Armas, de 67 años, con condenas previas por manipulación indebida de un vehículo, posesión de sustancias controladas con fines de venta, transporte y venta de una sustancia controlada y lanzar amenazas con intención de aterrorizar.

Ambos casos se suman a recientes arrestos de cubanos con historial criminal grave en operativos de ICE, como parte del endurecimiento del sistema migratorio de Estados Unidos bajo las políticas implementadas por la administración del presidente Donald Trump desde enero de 2025, en busca de frenar la inmigración ilegal y reforzar el cumplimiento de la ley.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reiterado que aproximadamente el 70% de los arrestos realizados por ICE corresponde a inmigrantes condenados o acusados por delitos en EE.UU.

Recientemente, ICE detuvo en Miami, Florida, a Juan García López, un cubano con múltiples condenas penales, dos de ellas por homicidio intencional. Su perfil fue incluido por el DHS en la lista «Worst of the Worst», que visibiliza a los inmigrantes extranjeros con los historiales criminales más graves arrestados en EE.UU.

Autoridades del condado de Broward entregaron a ICE al cubano Noslan Ruiz Bernal, arrestado por segunda vez por robo con allanamiento armado.

Según un informe del Cato Institute basado en datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y ICE, el panorama migratorio para los cubanos ha dado un giro drástico desde finales de 2024: menos residencias aprobadas y muchos más arrestos dentro del país.

Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026. Ese mismo período registró un colapso del 99.8% en las aprobaciones de residencias permanentes para nacionales de la isla, que pasaron de más de 10,000 mensuales a apenas 15 en enero pasado.

En correspondencia con el incremento de los arrestos de ciudadanos cubanos por ICE, también han aumentado las deportaciones, principalmente hacia terceros países, dada la renuencia del régimen de La Habana a recibir a nacionales con historial delictivo en EE.UU. que hayan permanecido en esa nación desde antes de 2017.

Aunque no se ha publicado una estadística oficial, ha trascendido que al menos 6,000 cubanos fueron deportados a México en el último año, cifra que podría ser mayor. Igualmente, la administración Trump ha enviado a ciudadanos cubanos a países de África y a otros de América, como Ecuador.

Mientras, se mantienen los vuelos de deportación hacia La Habana. De enero a la fecha, ICE ejecutó al menos cuatro operaciones aéreas con ese fin directamente a la capital cubana, con un total de 494 repatriados. Desde el inicio del segundo periodo presidencial de Trump han sido deportados a la isla 1,992 cubanos, para un total de 5,377 durante sus dos mandatos.

Este jueves, la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito emitió un fallo que reconoce el derecho a audiencia de fianza para migrantes bajo custodia de ICE, aunque ese fallo no necesariamente beneficia a detenidos con graves antecedentes penales, quienes están sujetos a remoción.

Según datos del DHS, hasta 2025, 42,084 cubanos tenían órdenes de deportación definitiva.