CTC pide a trabajadores solucionar la deficiencia de portadores energéticos

Vídeos relacionados:

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó a los trabajadores de Camagüey a realizar jornadas laborales voluntarias en la antesala del Primero de Mayo, con el llamado explícito de que la fecha sea motivación para brindar soluciones a los problemas más acuciantes de la producción y los servicios, en particular la insuficiencia de portadores energéticos.

Las jornadas se desarrollaron en áreas agrícolas de La Victoria, donde trabajadores de diferentes empresas, entidades y organizaciones políticas y de masas respondieron al llamado del sindicato oficial.

Las labores agropecuarias tuvieron prioridad, descritas por los medios oficiales como "muy útiles para el desarrollo del programa alimentario", en un escenario complejo por el déficit de combustibles y otros recursos.

La jornada fue encabezada por Walter Simón Noris, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, quien asumió el cargo el 25 de marzo de 2025 tras ser trasladado desde Las Tunas.

El llamado de la CTC traslada a los propios trabajadores la responsabilidad de resolver una crisis estructural que el Estado cubano no ha podido enfrentar: el colapso del sistema energético nacional.

El Sistema Eléctrico Nacional opera con déficits crónicos que superaron los 1,900 MW en diciembre de 2025, con apagones de hasta veinte horas diarias en varias provincias.

Entre 83 y 101 centrales de generación distribuida quedaron paralizadas por falta de combustible en ese período, equivalentes a entre 754 y 909 MW indisponibles, según datos de la Unión Eléctrica.

El término "portadores energéticos" abarca electricidad, combustibles fósiles, gas manufacturado y otros insumos esenciales para la producción, todos en situación crítica en la isla.

Cuba planificó un consumo de portadores energéticos de 7,547,000 toneladas equivalentes para 2026, un aumento de 1,253,000 toneladas respecto al año anterior, mientras el gobierno impulsa una "conversión acelerada" del sistema eléctrico con metas de energía renovable.

La realidad cotidiana de los trabajadores cubanos contrasta con las consignas oficiales: el Primero de Mayo de 2025 movilizó a más de 600,000 personas en La Habana y 5.3 millones en toda la isla, en medio de denuncias de participación coercitiva y de trabajadores que llevaban hasta seis meses sin cobrar salario en algunas empresas estatales de Santiago de Cuba.

El gobierno debió acopiar combustible desde la madrugada para transportar a trabajadores y estudiantes al desfile capitalino, en plena escasez generalizada, una contradicción que ilustra la profundidad de la crisis que ahora se pide a los propios obreros resolver.

La CTC, único sindicato oficial permitido en Cuba, organiza cada año estas jornadas previas al Primero de Mayo como parte de la llamada "emulación socialista".