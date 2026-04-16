"Piensen en mi hijo": madre en Cienfuegos pide devolver convertidor perdido en un triciclo

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Una madre cienfueguera publicó un desesperado llamado en Facebook pidiendo que le devuelvan un convertidor de corriente que olvidó debajo del asiento de un triciclo alquilado, un dispositivo que su hijo recién nacido necesita para sobrevivir los apagones.

Keily Turiño Rodríguez explicó que el olvido ocurrió ayer, alrededor de las seis de la tarde, cuando salía con su familia de La Punta, una playa de Cienfuegos, a bordo de un triciclo de alquiler.

"Si todavía queda un poso de humanidad, que se que sí, por favor el que lo haya encontrado pueden devolverlo", escribió Keily en su publicación.

"Sabemos que todos pasamos trabajo por la situación de la electricidad del país, pero piensen en mi hijo, un niño recién nacido pasando por esto es abismal", imploró.

La madre proporcionó dos números de contacto para quien tenga información sobre el convertidor: 58352701 y 63261959.

El llamado fue amplificado por el perfil de Facebook "Las Cosas de Fernanda", conocido por su postura oficialista y su cercanía al Ministerio del Interior, que compartió la captura de la publicación de Keily.

Resulta llamativo que un perfil vocero del régimen difunda un testimonio que evidencia tan crudamente el fracaso del sistema eléctrico estatal.

El caso refleja la dimensión humana de la crisis energética que atraviesa Cuba.

Este jueves se preveía que los apagones afectarían al 62% del territorio nacional de forma simultánea, según reportes de prensa.

De igual forma, el pasado lunes la Unión Eléctrica pronosticó una afectación de 1,700 MW en el horario pico nocturno, con una disponibilidad de solo 1,310 MW frente a una demanda de 2,980 MW.

Cienfuegos ha sido una de las provincias más golpeadas, con cortes de hasta 25 horas consecutivas reportados en 2025, derivados de averías recurrentes en la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

En este contexto, los convertidores e inversores de corriente se han convertido en artículos de supervivencia para las familias cubanas, especialmente para quienes tienen bebés, enfermos crónicos o personas dependientes de equipos eléctricos. Su pérdida representa una catástrofe doméstica.

El testimonio de Keily no es un caso aislado. En noviembre de 2025, una madre pinareña denunció públicamente que el convertidor gubernamental de su hijo fallaba durante los apagones.

En junio de 2025, un niño enfermo en Cárdenas recibió un inversor eléctrico gracias a una campaña solidaria.

Este mes, el proyecto humanitario "Dar es Dar" lanzó un llamado urgente para adquirir estaciones de energía portátiles para seis niños con enfermedades graves en Pinar del Río.

En marzo de 2026, Correos de Cuba llegó a publicar los precios de kits con inversor, baterías y protecciones, calificados por la población como "precios de infarto".

El régimen admitió en diciembre de 2025 que los apagones continuarían durante 2026, mientras más de medio millón de niños cubanos permanecen en jornada escolar reducida a causa de la crisis eléctrica, según datos de la ONU.