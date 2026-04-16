Régimen promete “estabilizar” la harina mientras el pan desaparece en Cuba

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El Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) de Cuba anunció un nuevo programa de inversiones que incluye la contratación de una línea de producción para molinos de trigo con capacidad de 400 toneladas, en un intento por estabilizar el suministro de harina en medio de una crisis cada vez más visible para la población, informó la Agencia Cubana de Noticias.

El anuncio fue realizado por el ministro Alberto López Díaz desde Holguín, una de las provincias más golpeadas por la escasez. Allí, el propio funcionario reconoció que los molinos requieren un “mantenimiento profundo” tras años sin intervenciones, confirmando el deterioro acumulado de una infraestructura clave para la producción de pan.

La escena en el oriente del país refleja con crudeza la magnitud del problema. En varias localidades, panaderías han tenido que recurrir nuevamente a hornos de leña ante la falta de insumos, mientras la distribución de harina llega a extremos insólitos, como su transporte en mulos. En paralelo, el pan en el mercado informal ya alcanza precios de hasta 50 pesos, una cifra fuera del alcance de buena parte de la población.

Las propias cifras oficiales dibujan un panorama crítico. Durante el primer semestre de 2025, el Minal solo recibió el 55 % del trigo previsto, lo que agravó la escasez en todo el país. A esto se suma que 17 empresas del sector cerraron ese período con pérdidas, evidenciando una crisis estructural que va más allá de problemas puntuales de abastecimiento.

En este contexto, la nueva línea de producción aparece dentro de la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, una señal clara de que el gobierno busca capital foráneo para sostener una industria que no puede financiar con recursos propios. Mientras tanto, en la vida cotidiana de los cubanos, el pan —uno de los alimentos más básicos— sigue siendo cada vez más escaso y caro.