Vecinos capturan a presunto integrante de peligrosa pandilla en Santiago de Cuba

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Pobladores del reparto Canasí, en Santiago de Cuba, capturaron el pasado sábado a un joven presunto integrante de la pandilla conocida como 'Matotones de Canasí', cuando transportaba en una carretilla carne de ovejo robada por el camino hacia El Caney, detrás de la EIDE Capitán Orestes Acosta.

El sospechoso habría utilizado la carretilla de su propio padre para movilizar el producto del robo, según denunció el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su muro de Facebook.

La captura no fue obra de la Policía, sino de los propios vecinos y familiares de la zona, quienes actuaron por sus propios medios ante lo que describen como una morosidad policial sistemática y sin precedentes.

La banda opera desde hace más de una década en Canasí, con tentáculos que se extienden hacia Sevilla, El Caney, Abel Santa María, Zacateca y el Micro 1-B, según el historial documentado por los residentes.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Entre mayo de 2024 y la fecha de la captura, la pandilla acumula un rastro de violencia y robo y sacrificio de ganado mayor y menor que incluye tres caballos, tres becerros, cuatro ovejos y dos novillas sustraídas a campesinos, asaltos a viviendas y hechos de extrema violencia.

Además, un custodio resultó gravemente lesionado al intentar proteger bueyes de un tapado agrícola, una vivienda fue despojada de la totalidad de sus enseres, y un anciano murió en circunstancias aún no aclaradas en una loma cercana.

El viernes previo a la detención, 12 ovejos desaparecieron en el mismo camino donde horas después fue capturado el sospechoso.

Lo más alarmante para la comunidad es la respuesta institucional: más de 20 denuncias formales a la Policía han quedado sin respuesta, sin seguimiento investigativo, sin estrategia y sin resultados judiciales ni sanciones.

Algunos pobladores sospechan que la pasividad de las autoridades de El Caney, Abel Santamaría y Sevilla no es casual, y apuntan a posibles vínculos entre efectivos policiales y la red delictiva, algo que no ha sido confirmado pero que la reiterada impunidad alimenta.

El detenido es señalado como apenas el eslabón más débil de una organización integrada por hombres y mujeres que continúa operando con total libertad en la zona, y los vecinos temen que los robos se recrudezcan ante la inacción policial.

Este caso no es un hecho aislado.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 323 delitos verificados en Santiago de Cuba en 2025, con un incremento nacional del 115 % en delitos totales respecto a 2024 y un aumento del 479 % en robos respecto a 2023.

El deterioro de la seguridad pública coincide con la deserción de aproximadamente el 20 % de los efectivos de la Policía en el último año, y con una economía que se contrajo un 5 % en 2025, acumulando una caída del 15 % desde 2020.

Ante la ausencia del Estado, los cubanos recurren cada vez más a la justicia popular.

Esta semana, trabajadores de un hospital en Santiago de Cuba acorralaron y capturaron a un ladrón, en un patrón que se repite en toda la Isla.

La comunidad exige que este caso no se archive, que se investigue, que se nombre a los responsables y que Canasí deje de vivir con miedo.