Subsecretario de EE.UU. rescata el “comes y te vas” que incomodó a Fidel Castro

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau publicó ayer en su cuenta de X una fotografía de una placa decorativa con la inscripción "¡COMES Y TE VAS!", colocada en un estante de libros sobre diplomacia, y explicó que la expresión proviene de una llamada telefónica de 2002 entre el expresidente mexicano Vicente Fox y el dictador cubano Fidel Castro.

En la publicación, Landau describió la frase como "una de mis favoritas en el idioma español" y relató su origen: Fox le dijo a Castro que era bienvenido a un foro internacional en México, pero que debía retirarse después del almuerzo. Vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas, y en la tarde ya estás de regreso en Cuba", fue la petición del mandatario mexicano.

El episodio ocurrió en el marco de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, celebrada en Monterrey del 18 al 22 de marzo de 2002, con más de cincuenta jefes de Estado presentes.

Fox, como anfitrión, enfrentaba la delicada situación de gestionar la presencia simultánea de Castro y del entonces presidente estadounidense George W. Bush, y buscaba evitar un choque diplomático entre ambos.

Castro grabó la llamada sin informar a Fox y el 24 de abril de 2002 convocó una conferencia de prensa en La Habana donde reprodujo la grabación completa ante periodistas, desatando un escándalo internacional que tensó las relaciones entre México y Cuba durante años.

Las consecuencias del incidente fueron profundas: el comercio bilateral entre México y Cuba cayó un 75% durante el gobierno de Fox, Cuba acumuló una deuda con México superior a 400 millones de dólares, y en 2004 Fox expulsó al embajador cubano Jorge Bolaños, con respuesta recíproca del régimen de Castro.

La frase trascendió su contexto original y se convirtió en una referencia cultural y política en México. En 2021, una senadora mexicana la reutilizó para rechazar la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel al país.

Landau añadió en su publicación que la frase le resulta útil en el día a día: "Esta frase viene muy bien cuando no quieres que un almuerzo de trabajo te consuma media jornada".

El gesto del Subsecretario de Estado no es casual. Landau, hispanohablante nacido en Madrid y exembajador de EE.UU. en México entre 2019 y 2021, tiene un historial consistente de declaraciones críticas hacia el régimen cubano.

En agosto de 2025, con motivo del 99 aniversario del natalicio de Castro, publicó que quienes defienden los mitos sobre la dictadura están delirando deliberadamente.

En enero de este año afirmó que el régimen castrocomunista se está tambaleando, no va a durar mucho más", citando al presidente Donald Trump, y añadió que "después de 67 años de una revolución fracasada que ha traicionado al pueblo cubano, ya es hora para el cambio al que aspira la gente en la isla".

Al evocar el episodio en que Fox trató a Castro como un invitado indeseado, Landau envía una señal que encaja con la postura de presión máxima que mantiene la administración Trump hacia La Habana.