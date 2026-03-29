“Almacenes humanos”: ICE compra espacios comerciales para convertirlos en megacentros de detención

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos está adquiriendo almacenes comerciales vacíos en todo el país para reconvertirlos en centros de detención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de un plan de $38,300 millones aprobado en julio de 2025; la medida ha sido criticada y tildada de "almacenes humanos" que no ofrecen garantías para las personas.

De acuerdo con un artículo de The Wall Street Journal, la estrategia se financia mediante el llamado One Big Beautiful Bill Act, que asignó $45,000 millones para detención migratoria, triplicando el presupuesto anual de ICE y garantizando su financiamiento hasta 2029.

El plan contempla adquirir y reconvertir 24 almacenes: 16 centros regionales de procesamiento y ocho "mega centros" con capacidad de hasta 10,000 detenidos cada uno, bajo un modelo conocido como "Hub and Spoke", en el que cuatro centros menores alimentan a grandes instalaciones concentradoras.

El objetivo es reducir el número total de instalaciones de detención de aproximadamente 300 a solo 34 antes del cierre del año fiscal 2026.

Entre las compras más destacadas figura un almacén de más de 833,000 pies cuadrados cerca del aeropuerto de Salt Lake City, adquirido el 11 de marzo por $145 millones, que se convirtió en el primer centro de detención dedicado de ICE en Utah. ICE estima que el proyecto podría generar casi 10,000 empleos en la región.

En enero de 2026, DHS compró otro almacén de 400,000 pies cuadrados en Surprise, Arizona, por $70 millones, y adjudicó un contrato de $313 millones a GardaWorld Federal Services para su renovación y operación, con capacidad para hasta 1,500 migrantes.

Documentos internos apuntan a una apertura parcial para 250 personas a finales de mayo, con operación completa posiblemente en septiembre.

En febrero de 2026, DHS adquirió un almacén de un millón de pies cuadrados en Social Circle, Georgia, por $128,6 millones, diseñado para albergar entre 7,500 y 10,000 detenidos, en una localidad de menos de 5,500 habitantes.

Las autoridades locales bloquearon el medidor de agua del almacén, declarando que "los servicios de agua y alcantarillado no estarán disponibles" hasta que ICE resuelva los problemas de infraestructura. La ciudad estima que construir la infraestructura necesaria costaría $44 millones y tomaría al menos 28 meses.

"Almacenes humanos"

La expansión ha generado una fuerte oposición comunitaria y política en múltiples estados.

La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, prometió usar "todas las herramientas a disposición de la ciudad" para bloquear la instalación.

La senadora estatal de Utah Luz Escamilla y la representante Angela Romero fueron más directas: "Un centro de detención de ICE no tiene lugar en nuestro estado".

En Surprise, Arizona, más de 100 residentes protestaron durante una reunión de cinco horas del Concejo Municipal, y un manifestante describió el proyecto como un "almacén humano". En Virginia, un acuerdo similar colapsó tras la presión pública sobre el vendedor.

La capacidad de detención de ICE pasó de menos de 40,000 personas en enero de 2025 a más de 70,000 a principios de 2026, la cifra más alta registrada, con la meta de superar las 100,000 camas.

Antes de febrero de 2025, ICE era propietaria de solo 10 de las 220 instalaciones que utilizaba para detención.

Las condiciones en los centros existentes han sido objeto de denuncias graves: luces encendidas las 24 horas, gusanos en la comida y falta de atención médica. En 2025 murieron 32 personas en custodia de ICE, el máximo en 20 años, y en los primeros meses de 2026 ya se registraron seis muertes adicionales en custodia y dos tiroteos fatales con agentes.