Experto Isaac Nahón aclara cuál es la motivación de Trump para dar "el golpe final" en Cuba

El politólogo venezolano Isaac Nahón Serfaty, profesor de la Universidad de Ottawa, identificó la necesidad de Trump de mostrarle un trofeo al pueblo americano como la principal motivación para que el presidente decida dar lo que el experto llamó "el golpe final" contra la dictadura cubana.

Nahón Serfaty lo explicó el pasado lunes en una entrevista en vivo con CiberCuba, en la que analizó el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán en las perspectivas de cambio político en Cuba.

"Probablemente eso podría ser una motivación para que Trump decida dar el golpe final", dijo el experto, refiriéndose a la necesidad de la Administración republicana de exhibir un resultado contundente tras los resultados ambiguos obtenidos en Irán.

Sin embargo, Nahón Serfaty advirtió que la única razón por la que Cuba permanece en la agenda de Trump es la presencia de Marco Rubio en el gobierno: "Si Marco Rubio no estuviera en el Gobierno de Trump, probablemente el tema de Cuba pasaría a un tercer, cuarto plano".

El experto fue directo al señalar una debilidad del presidente."Trump tiene una capacidad de atención muy baja y se impacienta si no logra resultados, por lo menos los resultados que él piensa que podría lograr".

Ese rasgo, combinado con el shock petrolero derivado del conflicto con Irán y la presión de las elecciones de medio término de noviembre de 2026, representan, en su opinión, el principal riesgo para la isla: "El riesgo que hay para Cuba es que Cuba pase a ser un tema secundario dentro de la agenda de este gobierno".

Sobre los demócratas, Nahón Serfaty fue categórico al responder si a los cubanos que quieren un cambio les conviene que ese partido gane poder en EE.UU.: "Probablemente no. Porque hemos visto que los demócratas pretenden que se pueda convivir con la dictadura. Obama creo que lo demostró claramente cuando visitó Cuba, fue extremadamente complaciente y realmente no ayudó para nada a un cambio. Al revés, yo creo que afianzó la dictadura comunista en Cuba".

El análisis del experto incluyó también una valoración sobre el papel de Rusia en el escenario geopolítico actual: "Rusia realmente es un cascarón vacío. No tiene nada que ver con lo que fue alguna vez la Unión Soviética y no representa un gran problema, no es un gran jugador", afirmó, señalando que el verdadero actor estratégico a vigilar es China, por su paciencia y ausencia de presiones electorales.

Nahón Serfaty también advirtió que todos los regímenes autoritarios —el cubano, el iraní y el venezolano bajo Delcy Rodríguez— comparten la misma estrategia: "Todos estos regímenes buscan entrar en la lógica de la negociación porque ellos lo que quieren es ganar tiempo. Ellos pretenden quedarse ahí para siempre".

"Yo espero que él quiera poner a la liberación de Cuba entre sus logros, entre su legado. Ojalá que sea así", concluyó el experto al cierre de la entrevista, convencido de que el régimen cubano es un símbolo y si cae con Trump representaría el fin de una era.