La estrategia de máxima presión de Trump sobre Cuba: ¿repetición del fracaso histórico o punto de inflexión real?

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El senador republicano Ted Cruz afirmó este domingo que existe hoy mayor probabilidad que en cualquier momento de nuestras vidas de ver nuevos gobiernos en Venezuela, Cuba e Irán en los próximos seis meses.

Las declaraciones de Cruz sintetizan la apuesta de la administración Trump sobre La Habana y reabren el debate sobre si la presión estadounidense puede esta vez producir lo que nunca logró en 67 años de dictadura.

La afirmación de Cruz no es retórica vacía. Se apoya en una convergencia de presión externa e implosión interna que distingue el momento actual de todos los episodios anteriores de confrontación entre Washington y La Habana, desde la Bahía de Cochinos en 1961 hasta el embargo, pasando por la distensión de Obama y el endurecimiento del primer mandato de Trump.

La estrategia opera sobre tres vectores simultáneos. El primero fue la captura de Nicolás Maduro por la unidad Delta Force el 3 de enero de 2026, que eliminó de golpe el suministro venezolano de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo, el 80-90% de las importaciones petroleras cubanas.

El segundo, la Orden Ejecutiva 14380, firmada por Trump el 29 de enero, que declaró emergencia nacional e impuso aranceles a cualquier país que suministrara crudo a Cuba, forzando a México a suspender envíos y a la Guardia Costera a interceptar al menos siete tanqueros. The New York Times lo calificó como el primer bloqueo efectivo desde la Crisis de los Misiles de 1962.

El tercero es el secretario de Estado Marco Rubio, quien exige un cambio total del sistema de gobierno como condición sine qua non para cualquier normalización, anclándose en la Ley Helms-Burton de 1996.

Lo que hace estructuralmente distinto este episodio respecto a crisis anteriores es la combinación de colapso interno sin red de salvamento externa. El PIB cubano ha caído un 23% acumulado desde 2019, con proyecciones de una caída adicional del 7,2% en 2026 según The Economist Intelligence Unit. La población efectiva ha pasado de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones por el éxodo masivo: más de un millón de emigrantes desde 2021, equivalente al 10% de la población. El sistema eléctrico sufrió al menos dos colapsos totales en marzo, con apagones de hasta 20-25 horas diarias en La Habana y déficits de generación superiores a 2,000 MW. Díaz-Canel llegó a llamar a cocinar con leña.

El patrón histórico muestra que cada vez que Cuba perdió un patrocinador externo —la URSS en 1991, Venezuela parcialmente en 2019— el régimen buscó nuevos aliados o hizo concesiones mínimas sin ceder el poder. Hoy, Rusia y China han reforzado simbólicamente su apoyo: Putin prometió enviar petróleo y el ministro del Interior ruso visitó La Habana en enero para avanzar en tecnologías de vigilancia. Pero un tanquero ruso regresó ante advertencias de Washington, evidenciando los límites reales del apoyo de Moscú. Para ambas potencias, perder un nodo de inteligencia y un símbolo de resistencia antioccidental en el hemisferio representaría un golpe estratégico significativo.

Díaz-Canel confirmó el 25 de marzo que tanto él como Raúl Castro participan en negociaciones con representantes de Washington. Cuba liberó 51 presos políticos, frente a los 1,214 que documenta Prisoners Defenders. EE.UU. exige la renuncia de Díaz-Canel como paso previo a cualquier acuerdo. La brecha entre ambas posiciones sigue siendo abismal.

Cruz reconoció la incertidumbre del momento: "Admito que hay mil formas en que esto podría salir mal. Pero esto es lo que ocurre cuando ves la fortaleza de Estados Unidos". La pregunta que la historia no ha respondido aún es si esa fortaleza, esta vez, alcanza para doblar a una dictadura que lleva casi siete décadas resistiendo.