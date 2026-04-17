Delcy Rodríguez agradece a Trump y Rubio mientras firma nueva ley de minas en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, promulgó este viernes la nueva Ley Orgánica de Minas y aprovechó el acto para agradecer al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su "buena disposición" en el proceso de acercamiento diplomático y económico entre Caracas y Washington.

El video del acto fue publicado sin retratos de Hugo Chávez ni Nicolás Maduro al fondo, un detalle que la analista Maibort Petit interpretó como una estrategia deliberada: "Cuidando los detalles, sin cuadros de Chávez ni Maduro, buscando que el video se haga viral y llegue a Rubio o Trump, sin imágenes que empañen su trabajo".

En sus palabras durante la firma, Rodríguez fue explícita: "Yo quiero agradecer al presidente Trump, al secretario de Estado, a los secretarios que han estado interviniendo en todo este proceso por la buena disposición en la dirección de tener relaciones diplomáticas, económicas, de cooperación con Venezuela adaptadas a una realidad económica que permite que se conozca la verdad de Venezuela".

Al promulgar la ley, Rodríguez declaró: "Queda a partir de este momento promulgada la Ley Orgánica de Minas. Aquí está. Se la entrego al pueblo de Venezuela".

La nueva norma sustituye la Ley de Minas de 1999 y deroga la Ley de Reserva de 2015, que reservaba al Estado la exploración y explotación de oro y minerales estratégicos.

Según explicó la propia Rodríguez, la ley "permitirá captar importantes inversiones" y en su artículo cinco contempla "todo tipo de sociedad": empresas públicas, privadas, mixtas con participación mayoritaria pública o privada, e incluso empresas 100% privadas.

La norma, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el 10 de abril, crea además la Superintendencia Nacional de Minas y el Banco Nacional del Dato Científico para el registro de minerales.

En el acto estuvieron presentes Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, y Anabel Pereira, ministra de Economía y Finanzas.

La promulgación se produce en el marco de un acercamiento acelerado entre el gobierno de Rodríguez y la administración Trump, iniciado tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y la designación de Rodríguez como presidenta encargada dos días después.

Ese proceso incluyó la visita del secretario del Interior Doug Burgum a Caracas en marzo, la negociación de un contrato de oro entre la estatal Minerven y Trafigura valorado en 165 millones de dólares, el traslado de 100 millones de dólares en oro venezolano a Estados Unidos el 14 de marzo —el primero en más de veinte años— y el reconocimiento formal del gobierno de Rodríguez por parte de Trump el 9 de marzo.

Sin embargo, la ley ha generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos y ambientalistas. La organización Provea la calificó de instrumento para institucionalizar el ecocidio y el blanqueo del oro de sangre.