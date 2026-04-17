“Lo perdí todo”: Cubano con VIH agradece la solidaridad tras caso viral en redes

Julito, un cubano que padece VIH, agradeció públicamente la ola de solidaridad que recibió después de que el creador de contenido Yosdiel Gattorno difundiera su caso en Facebook a mediados de abril y convocara ayuda de vecinos y cubanos en el exterior.
En un video, el propio Julito expresó: "Estoy muy agradecido por las ayudas que me están dando. Muchas gracias".
En un segundo video Gattorno mostró también la transformación positiva de Julito tras recibir la ayuda.
El influenecer había explicado hace unas semanas que Julito estuvo 20 días hospitalizado a causa de una recaída relacionada con su enfermedad, durante la cual perdió 20 libras de peso.
Al regresar a su casa, la situación era devastadora. Su pareja había vendido todas sus pertenencias, dejándolo sin absolutamente nada.
El caso de Julito refleja la vulnerabilidad extrema que enfrentan muchos pacientes con VIH en Cuba, donde existe una escasez recurrente de antirretrovirales, con interrupciones en el tratamiento que agravan el estado de salud de quienes dependen de estos medicamentos para sobrevivir.
Según datos oficiales, más de 35,373 personas viven con VIH en la isla. Organizaciones independientes y pacientes han denunciado reiteradamente las dificultades para acceder a medicamentos y atención adecuada ante la falta de retrovirales.
La solidaridad de la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla, ha sido clave en casos como el de Julito.
Preguntas frecuentes sobre la situación de pacientes con VIH en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación de acceso a medicamentos para pacientes con VIH en Cuba?
En Cuba, hay una escasez recurrente de antirretrovirales, lo que provoca interrupciones en el tratamiento de los pacientes con VIH. Esta situación agrava el estado de salud de quienes dependen de estos medicamentos para sobrevivir. La falta de acceso adecuado a medicamentos y atención médica ha sido denunciada reiteradamente por organizaciones independientes y pacientes.
¿Cómo ha respondido la comunidad cubana ante la situación de vulnerabilidad de los pacientes con VIH?
La comunidad cubana ha mostrado un fuerte sentido de solidaridad ante la situación de vulnerabilidad de los pacientes con VIH. Las redes sociales se han convertido en el principal canal de solidaridad comunitaria, con campañas que movilizan a cubanos dentro y fuera del país para suplir lo que el Estado no provee. Este apoyo ha sido clave en casos como el de Julito, quien recibió donaciones y ayuda de vecinos y cubanos en el exterior.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la movilización de ayuda para los cubanos en situaciones de crisis?
Las redes sociales, especialmente Facebook, se han convertido en un canal crucial para movilizar ayuda en situaciones de crisis en Cuba. A través de estas plataformas, se organizan campañas de solidaridad que permiten a los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, coordinar y enviar donaciones de dinero, alimentos y otros recursos a quienes más lo necesitan. Este fenómeno refleja la creciente cultura de apoyo mutuo entre los cubanos ante las deficiencias del sistema estatal.
¿Cuántas personas viven con VIH en Cuba según datos oficiales?
Según datos oficiales, más de 35,373 personas viven con VIH en la isla, aunque las dificultades para acceder a medicamentos y atención médica adecuada han sido motivo de denuncias por parte de organizaciones y pacientes. Estas cifras subrayan la necesidad de un acceso más consistente a tratamientos y servicios de salud para estos pacientes.
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