“Lo perdí todo”: Cubano con VIH agradece la solidaridad tras caso viral en redes

Julito, un cubano que padece VIH, agradeció públicamente la ola de solidaridad que recibió después de que el creador de contenido Yosdiel Gattorno difundiera su caso en Facebook a mediados de abril y convocara ayuda de vecinos y cubanos en el exterior.

En un video, el propio Julito expresó: "Estoy muy agradecido por las ayudas que me están dando. Muchas gracias".

En un segundo video Gattorno mostró también la transformación positiva de Julito tras recibir la ayuda.

El influenecer había explicado hace unas semanas que Julito estuvo 20 días hospitalizado a causa de una recaída relacionada con su enfermedad, durante la cual perdió 20 libras de peso.

Al regresar a su casa, la situación era devastadora. Su pareja había vendido todas sus pertenencias, dejándolo sin absolutamente nada.

El caso de Julito refleja la vulnerabilidad extrema que enfrentan muchos pacientes con VIH en Cuba, donde existe una escasez recurrente de antirretrovirales, con interrupciones en el tratamiento que agravan el estado de salud de quienes dependen de estos medicamentos para sobrevivir.

Según datos oficiales, más de 35,373 personas viven con VIH en la isla. Organizaciones independientes y pacientes han denunciado reiteradamente las dificultades para acceder a medicamentos y atención adecuada ante la falta de retrovirales.

La solidaridad de la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla, ha sido clave en casos como el de Julito.