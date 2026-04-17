El drama continúa: millones de cubanos sufrirán largos apagones hoy

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Cuba afronta este viernes una nueva jornada de apagones masivos con un déficit eléctrico que la Unión Eléctrica pronostica en 1,848 MW durante el horario pico nocturno, lo que dejará sin electricidad a más de la mitad del país.
Desde la madrugada, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ya registraba 1,276 MW afectados: a las 06:00 horas la disponibilidad era de apenas 1,110 MW frente a una demanda de 2,360 MW.
La situación empeorará con la caída del sol. Según el reporte oficial, se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1,202 MW con una demanda máxima de 3,050 MW, para un déficit de 1,848 MW, lo que podría dejar sin luz a más del 60% del territorio nacional.
La crisis energética arrastra consigo otras consecuencias graves para la población. Los cortes prolongados han dejado a más de 200,000 personas sin servicio de agua, agravando aún más las condiciones de vida en la isla.
El propio gobierno ha tenido que reconocer el alcance del deterioro. Díaz-Canel admitió recientemente que la cotidianidad cubana duele, en una inusual concesión pública sobre el sufrimiento de la población.
El historial reciente del sistema eléctrico cubano es alarmante. El país ha acumulado siete colapsos totales del sistema en los últimos 18 meses, una cifra que refleja el estado crítico de la infraestructura energética nacional.
Aunque Cuba ha incrementado la importación de paneles solares desde China, los expertos advierten de que esa generación no mitigue los apagones nocturnos, precisamente cuando la demanda alcanza su punto más alto y la energía solar deja de estar disponible.
El panorama a largo plazo tampoco ofrece alivio. Analistas y medios internacionales coinciden en que 2026 sería el año más oscuro para Cuba, con una escasez de combustible que paraliza tanto la generación eléctrica como el resto de la economía.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están produciendo apagones masivos en Cuba?
Los apagones en Cuba son el resultado de un déficit eléctrico significativo generado por la obsolescencia y falta de mantenimiento de su infraestructura energética, la escasez de combustible y la dependencia de un sistema termoeléctrico deteriorado. Estos problemas se han agravado con la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela.
¿Cuál es el impacto de los apagones en la vida cotidiana de los cubanos?
Los apagones prolongados en Cuba han tenido un impacto severo en la vida diaria de la población, afectando el suministro de agua, la conservación de alimentos, el funcionamiento de hospitales y otros servicios básicos. Además, la falta de electricidad ha generado un ambiente de desesperación y agotamiento entre los ciudadanos.
¿Qué soluciones ha planteado el gobierno cubano ante la crisis energética?
Aunque el gobierno cubano ha reconocido la gravedad de la crisis, las soluciones planteadas son limitadas y a mediano plazo, como la importación de paneles solares que no resuelven el déficit nocturno. La falta de recursos económicos y la dependencia de sistemas energéticos obsoletos complican la implementación de soluciones efectivas.
¿Qué papel juegan las energías renovables en el sistema eléctrico cubano?
Las energías renovables, principalmente los parques solares, aportan una cantidad limitada de energía que es insuficiente para cubrir la alta demanda del país, especialmente durante las horas nocturnas cuando no están operativas. Aunque son un paso hacia la diversificación, no resuelven el problema estructural de déficit energético.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.