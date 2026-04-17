El drama continúa: millones de cubanos sufrirán largos apagones hoy

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Cuba afronta este viernes una nueva jornada de apagones masivos con un déficit eléctrico que la Unión Eléctrica pronostica en 1,848 MW durante el horario pico nocturno, lo que dejará sin electricidad a más de la mitad del país.

Desde la madrugada, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ya registraba 1,276 MW afectados: a las 06:00 horas la disponibilidad era de apenas 1,110 MW frente a una demanda de 2,360 MW.

La situación empeorará con la caída del sol. Según el reporte oficial, se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1,202 MW con una demanda máxima de 3,050 MW, para un déficit de 1,848 MW, lo que podría dejar sin luz a más del 60% del territorio nacional.

La crisis energética arrastra consigo otras consecuencias graves para la población. Los cortes prolongados han dejado a más de 200,000 personas sin servicio de agua, agravando aún más las condiciones de vida en la isla.

El propio gobierno ha tenido que reconocer el alcance del deterioro. Díaz-Canel admitió recientemente que la cotidianidad cubana duele, en una inusual concesión pública sobre el sufrimiento de la población.

El historial reciente del sistema eléctrico cubano es alarmante. El país ha acumulado siete colapsos totales del sistema en los últimos 18 meses, una cifra que refleja el estado crítico de la infraestructura energética nacional.

Aunque Cuba ha incrementado la importación de paneles solares desde China, los expertos advierten de que esa generación no mitigue los apagones nocturnos, precisamente cuando la demanda alcanza su punto más alto y la energía solar deja de estar disponible.

El panorama a largo plazo tampoco ofrece alivio. Analistas y medios internacionales coinciden en que 2026 sería el año más oscuro para Cuba, con una escasez de combustible que paraliza tanto la generación eléctrica como el resto de la economía.