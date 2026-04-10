¿De qué pueblo hablan los dirigentes cubanos?, cuestiona investigadora

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La investigadora y ensayista cubana Hilda Landrove publicó un breve pero contundente texto en el que interpela directamente a los dirigentes del régimen: ¿De qué pueblo hablan cuando invocan la resistencia de la ciudadanía ante una supuesta invasión imperialista y su disposición a a "morir por la soberanía y el socialismo?".

Landrove desmonta con preguntas sucesivas el relato oficial de "heroísmo" y "resistencia" que el presidente Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes han repetido en múltiples escenarios, sobre todo en las últimas semanas ante la escalada de las presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Captura de FB/Hilda Landrove

¿A qué pueblo se refieren estos discursos?, se pregunta la ensayista, quien es doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "¿Del que ha perdido más del 10% de su población en los últimos años? [...] ¿De esa mayoría que anda comprando carbón para cocinar, aprovechando dos o tres horas de luz para hacer lo mínimo en la casa? ¿Del que cuando se atreve a protestar va a la cárcel?", escribe Landrove, enumerando las condiciones de vida en la Isla.

La realidad que describe no es retórica. Cuba perdió más de un millón de habitantes entre 2020 y 2023, con un saldo migratorio negativo de más de un millón de salidas en ese período. Para mayo de 2025, la población residente se estimaba en 9,7 millones, frente a los más de 11 millones de años anteriores. El perfil del emigrante es mayoritariamente joven y en edad activa, lo que agrava el envejecimiento de quienes permanecen en la isla. Una encuesta de 2023 reveló que el 78% de los residentes en Cuba sueña con irse o está en trámites de emigración.

A esa sangría demográfica se suma una crisis energética estructural: caídas sistemáticas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), apagones constantes en localidades del país por más de 20 y 30 horas; los escasos alimentos que se consiguen echándose a perder por falta de refrigeración y de medios para cocinarlos. A tal punto que el 80% de los cubanos considera la situación actual peor que el Período Especial de los años 90, según datos de marzo de 2026.

Frente a ese cuadro, Landrove es categórica: "Poner a ese pueblo hambreado y reprimido como frente es criminal. El mismo gobierno que hace propaganda y alarde de heroísmo es el que ha llevado las cosas a este punto, mucho antes de que al Naranja [Donald Trump] le diera por meter el pie hasta el fondo en la política de presiones."

La investigadora también rechaza la narrativa oficial que atribuye las demandas populares a injerencia extranjera. "Un pueblo que además repite, con cada cacerolazo, que la demanda de libertad y democracia no es un invento de la administración Trump ni una agenda foránea, es un deseo propio y genuino", escribe, en referencia a las protestas que han estallado en todo el país y ante las cuales el régimen ha intensificado su represión y las encarcelaciones por motivos políticos.

"Eso no es resistencia ni heroísmo, es el último nivel de la administración de la inmolación de un pueblo entero", concluye Landrove, señalando que todo responde a una sola lógica: "No ceder poder alguno, [...] no abandonar los privilegios. Todo para seguir sosteniéndose sobre las ruinas que han creado, pero en las que tienen sus propios espacios de escape con electricidad, gas, agua y todo lo que necesitan."