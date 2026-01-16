Felipe Pérez Roque reaparece en La Habana en homenaje a militares cubanos caídos en Venezuela

Vídeos relacionados:
La sorpresiva aparición del exministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, en una foto de BBC, ha causado revuelo en redes sociales.
Roque fue fotografiado "casualmente", entre la multitud que participó en el homenaje a los 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, cuyos cuerpos fueron repatriados este jueves a La Habana.
La imagen fue captada en la Avenida Rancho Boyeros, probablemente a la altura de Tulipán. El excanciller se ve junto a un grupo de trabajadores que participaban en el recorrido fúnebre de los soldados caídos.
Vestía un pulóver gris y mostraba un rostro cansado y expresión de hastío. Se le ve en segunda fila, detrás de un grupo que porta una bandera cubana y un retrato de Fidel y Raúl Castro, quienes en el pasado lo defenestraron.
La escena ha provocado duros comentarios en redes sociales. "Hay que ser muy perro para aparecerse ahí, después de todo lo que le hicieron. Evidentemente se merecía el castigo y más también", dijo un internauta.
Pérez Roque, ingeniero electrónico, fue una figura clave del poder político cubano durante los años noventa y primeros 2000. Antiguo líder de la Federación Estudiantil Universitaria, ascendió rápidamente hasta convertirse en canciller de Cuba, en 1999. Sin embargo, en 2009 fue destituido abruptamente.
Fidel Castro le dedicó palabras fulminantes en la prensa nacional: "La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos (Felipe y Carlos Lage) ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos".
Preguntas frecuentes sobre la reaparición de Felipe Pérez Roque y la situación de los militares cubanos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué la reaparición de Felipe Pérez Roque ha causado revuelo?
La reaparición de Felipe Pérez Roque, exministro de Relaciones Exteriores de Cuba, ha causado revuelo porque fue captado en un homenaje a militares cubanos fallecidos en Venezuela, tras haber sido destituido abruptamente en 2009. Su presencia en un acto vinculado al régimen que lo defenestró ha suscitado comentarios críticos en redes sociales.
¿Quiénes son los 32 militares cubanos muertos en Venezuela?
Los 32 militares cubanos que murieron en Venezuela eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior de Cuba. Fueron desplegados para proteger al régimen de Nicolás Maduro y murieron durante una operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro.
¿Cuál es la implicación de Cuba en el esquema de seguridad de Venezuela?
Cuba ha estado profundamente implicada en el esquema de seguridad de Venezuela, proporcionando personal militar y de inteligencia para proteger al régimen chavista. La muerte de los militares cubanos revela la profundidad de esta cooperación y el impacto de la operación estadounidense en la influencia cubana en la región.
¿Qué críticas ha generado la muerte de militares cubanos en Venezuela?
La muerte de los militares cubanos ha generado críticas por varias razones, incluyendo su entrenamiento inadecuado para enfrentamientos convencionales y su despliegue para defender un régimen extranjero en lugar de atender necesidades internas. El hecho ha sido percibido como una muestra de las prioridades erróneas del régimen cubano.
