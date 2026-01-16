Felipe Pérez Roque reaparece en La Habana en homenaje a militares cubanos caídos en Venezuela

Vídeos relacionados:

La sorpresiva aparición del exministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, en una foto de BBC, ha causado revuelo en redes sociales.

Roque fue fotografiado "casualmente", entre la multitud que participó en el homenaje a los 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, cuyos cuerpos fueron repatriados este jueves a La Habana.

La imagen fue captada en la Avenida Rancho Boyeros, probablemente a la altura de Tulipán. El excanciller se ve junto a un grupo de trabajadores que participaban en el recorrido fúnebre de los soldados caídos.

Vestía un pulóver gris y mostraba un rostro cansado y expresión de hastío. Se le ve en segunda fila, detrás de un grupo que porta una bandera cubana y un retrato de Fidel y Raúl Castro, quienes en el pasado lo defenestraron.

La escena ha provocado duros comentarios en redes sociales. "Hay que ser muy perro para aparecerse ahí, después de todo lo que le hicieron. Evidentemente se merecía el castigo y más también", dijo un internauta.

Pérez Roque, ingeniero electrónico, fue una figura clave del poder político cubano durante los años noventa y primeros 2000. Antiguo líder de la Federación Estudiantil Universitaria, ascendió rápidamente hasta convertirse en canciller de Cuba, en 1999. Sin embargo, en 2009 fue destituido abruptamente.

Fidel Castro le dedicó palabras fulminantes en la prensa nacional: "La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos (Felipe y Carlos Lage) ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos".