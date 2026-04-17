Cuba aprueba nueva condición migratoria para inversores cubanos en el exterior

El decreto ley crea una categoría migratoria especial para emigrados que participen en la economía de la isla

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El Consejo de Estado de Cuba aprobó este viernes el decreto ley "De la Condición Migratoria de Inversores y de Negocios de los Ciudadanos Cubanos Residentes en el Exterior", que crea una categoría migratoria especial para emigrados que participen en la economía de la isla.

La medida fue adoptada en sesión ordinaria presidida por Esteban Lazo, presidente del Consejo de Estado, informó la Agencia Cubana de Noticias.

El documento legal instituye condición migratoria a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano, de acuerdo con lo establecido en las normas que reglamenten esta disposición, precisó el Parlamento cubano.

La norma se alinea con las medidas que el gobierno anunció el 16 de marzo sobre la participación de emigrados en la economía nacional, y se corresponde con la Ley 171 de Migración y la Ley 118 de Inversión Extranjera.

El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, principal vocero de esas medidas, había detallado que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir en mipymes, crear o participar en instituciones financieras, abrir cuentas bancarias en divisas, participar en fondos de inversión, desarrollar negocios agrícolas con acceso a tierras en usufructo y operar como proveedores de servicios de activos virtuales.

El cambio más significativo, según Pérez-Oliva, es la eliminación de la restricción que limitaba estas inversiones únicamente a residentes permanentes en Cuba, lo que abre la puerta a la diáspora cubana estimada en más de dos millones de personas, principalmente en Estados Unidos.

"Esto abre un espacio diferente para la participación de esta comunidad en el desarrollo económico y social del país. Estamos hablando de alianzas que se pudieran establecer, por ejemplo, entre el sector privado cubano y el capital foráneo vinculado a nuestra diáspora", declaró el funcionario.

Sin embargo, analistas y juristas advierten que la apertura carece de garantías jurídicas reales. En Cuba no existen tribunales independientes capaces de proteger a los inversores en caso de conflictos, el marco legal puede modificarse de forma discrecional y la confiscación de bienes sigue contemplada en el ordenamiento jurídico.

El caso del cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, quien denunció desde prisión la fabricación de cargos para justificar la expropiación de su empresa, ilustra los riesgos concretos que enfrentarían los potenciales inversores de la diáspora.

Desde finales de 2025, además, numerosas empresas extranjeras han reportado dificultades para transferir fondos fuera de Cuba, y las sanciones estadounidenses vigentes añaden otra capa de complejidad para quienes residen en Estados Unidos y deseen invertir en la isla.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había calificado las medidas anunciadas por La Habana como insuficientes para resolver la crisis económica que atraviesa el país, la peor en décadas, marcada por escasez de alimentos, apagones prolongados y deterioro generalizado de infraestructuras.

En la misma sesión del Consejo de Estado se adoptó un acuerdo para unificar la actividad de Atención a la Población en un solo departamento radicado en las asambleas municipales del Poder Popular, estructura que hasta ahora estaba dividida entre ese órgano municipal y los consejos de la Administración Municipal.