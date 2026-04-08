Oscar Pérez-Oliva Fraga detalla cómo los emigrados podrán invertir en negocios privados en Cuba

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El viceprimer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, detalló un paquete de medidas que, por primera vez, permitirá a los cubanos residentes en el exterior sin residencia efectiva en la isla invertir en empresas privadas cubanas y asociarse con actores económicos privados al amparo de la Ley 118 de Inversión Extranjera.

Las declaraciones de Pérez-Oliva aparecen publicadas este miércoles en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Según explicó, las decisiones están orientadas a "buscar una mayor descentralización de la economía" y "propiciar la participación del capital extranjero en el desarrollo económico y social de Cuba", incluyendo el vinculado a los cubanos en el exterior.

"Esto abre un espacio diferente para la participación de esta comunidad en el desarrollo económico y social del país. Estamos hablando de alianzas que se pudieran establecer, por ejemplo, entre el sector privado cubano y el capital foráneo vinculado a nuestra diáspora", dijo.

El cambio más significativo, según precisó, es la eliminación de la restricción que limitaba estas inversiones únicamente a residentes permanentes en Cuba.

Destacó que los cubanos en el exterior podrán asociarse con actores privados nacionales mediante la Ley de Inversión Extranjera, una opción que antes estaba reservada exclusivamente a empresas estatales.

¿Qué podrán hacer ahora los cubanos en el exterior?

Invertir en empresas privadas cubanas y asociarse con mipymes.

Crear o participar en instituciones financieras, incluidos bancos de inversión.

Abrir y operar cuentas bancarias en divisas en Cuba.

Participar en fondos de inversión para proyectos económicos.

Desarrollar negocios agrícolas con acceso a tierras en usufructo.

Operar como proveedores de servicios de activos virtuales.

En el ámbito financiero, Pérez-Oliva subrayó que estas medidas permitirán "una organización superior y mayor impacto" en el uso de recursos provenientes del exterior, incluyendo en sectores estratégicos.

"Hemos reiterado en varias ocasiones que las puertas de Cuba están abiertas para la inversión de la comunidad cubana residente en el exterior, y cuando decimos eso no solo nos referimos a emprendimientos pequeños, nos referimos también a la posibilidad de participar en sectores claves para nuestro desarrollo", expresó.

Las autoridades cubanas también prometen agilizar los procesos administrativos para facilitar la implementación de estas iniciativas. Sin embargo, estas declaraciones no aportan mucho detalle a sus presentaciones previas sobre el tema.

En el texto publicado por el Minrex no se detalla en qué contexto fueron las declaraciones de Pérez-Oliva. Sus palabras solo reiteran el discurso que había dado hace algunas semanas.

El mensaje del viceprimer ministro llega en medio de la peor crisis económica que atraviesa Cuba en décadas y sin que el régimen haya mostrado avances reales en las conversaciones con Estados Unidos.

Ese escenario no favorece la toma de decisiones de los inversores potenciales de origen cubano. Analistas advierten que las medidas carecen de las garantías jurídicas necesarias para generar confianza inversora real.