Irán amenaza con cerrar Ormuz si EE.UU. mantiene el bloqueo naval

Una de las condiciones de Irán para la reapertura es que los buques deben coordinar su paso con las fuerzas del país persa

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Irán amenazó este viernes con volver a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval impuesto contra buques iraníes, en una escalada de tensión que pone en riesgo el tránsito de 20% del petróleo mundial.

La advertencia fue difundida por las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní, informó la agencia EFE.

"Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará", puntualizaron las autoridades de la nación persa.

La amenaza llegó horas después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, declaró la reapertura total del paso marítimo hasta el próximo miércoles, fecha límite del alto el fuego vigente, como resultado del cese de hostilidades en el Líbano.

Sin embargo, la reapertura iraní impone tres condiciones: los buques deben coordinar su paso con las fuerzas iraníes, transitar por una ruta específica que va desde el mar de Omán hacia el norte hasta la isla de Larak, y no tener vínculos con países considerados enemigos, es decir, Estados Unidos e Israel.

El presidente Donald Trump respondió de inmediato en su red Truth Social y reafirmó que el bloqueo naval permanecerá en vigor.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100%", sostuvo.

El bloqueo naval fue ordenado por Trump el 12 de abril, tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad, donde la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, no logró acuerdo con Irán después de más de 20 horas de conversaciones.

Desde el inicio del bloqueo, el Comando Central de Estados Unidos reportó que 19 buques cumplieron órdenes de dar media vuelta hacia puertos iraníes, sin que ninguno lograra evadir las fuerzas estadounidenses.

En paralelo, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que una docena de países han prometido contribuciones militares para una misión multinacional defensiva liderada por Reino Unido y Francia destinada a desbloquear el estrecho, con una conferencia de planificación prevista para la próxima semana en Londres.

El escenario actual se enmarca en el conflicto iniciado el 28 de febrero con la Operación Furia Épica, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares y militares iraníes, que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei y decenas de altos cargos políticos y militares de la nación persa.

Irán respondió con el cierre del estrecho el 4 de marzo, lo que disparó el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril y paralizó el tráfico naval en la zona en un 97%, además de dejar varados más de 2,000 buques.

Trump señaló este viernes que no ve necesario prorrogar el alto el fuego con Irán porque cree que Washington y Teherán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz, y que la mayor parte de los puntos ya están negociados.

Asimismo, el mandatario estadounidense anunció que con la ayuda de Estados Unidos, Irán está trabajando para retirar todas las minas marinas del estrecho de Ormuz, lo cual supondría el fin de la parálisis del tráfico naval por esa vía.