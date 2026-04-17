Trump prohíbe a Israel atacar al Líbano: "¡Ya basta!"

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El presidente Donald Trump publicó este viernes en su plataforma Truth Social un mensaje contundente en el que declaró que Israel no seguirá bombardeando Líbano, cerrando su publicación con un rotundo: "¡Ya basta!"

"Israel no seguirá bombardeando Líbano. Se le ha PROHIBIDO hacerlo por EE.UU. ¡Ya basta!", escribió Trump, usando mayúsculas para enfatizar la prohibición.

El anuncio llega un día después de que Trump declarara el alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano, que entró en vigor este viernes, tras conversaciones telefónicas con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En el mismo mensaje, Trump también hizo referencia al acuerdo nuclear en curso con Irán, afirmando que Estados Unidos obtendrá todo el "polvo nuclear" generado por los bombarderos B-2 estadounidenses sobre las instalaciones iraníes, sin intercambio de dinero de ningún tipo.

"EE.UU. obtendrá todo el 'polvo nuclear' creado por nuestros grandes bombarderos B-2. No se intercambiará dinero de ninguna manera, forma o modo", escribió Trump, aclarando además que ese acuerdo "no está sujeto a Líbano".

Sin embargo, el mandatario precisó que Washington trabajará "por separado" con Líbano para manejar "la situación de Hezbolá de manera apropiada".

El jueves, Trump había hablado de "un día histórico para Líbano" y expresó su esperanza de que Hezbolá "actúe bien y correctamente", advirtiendo que "será un GRAN momento para ellos si lo hacen".

Destacó los avances diplomáticos que precedieron al alto al fuego: "Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel", y añadió que "ambas partes quieren ver la paz, y creo que sucederá rápidamente".

El mandatario también recordó que el martes anterior se celebraron en Washington las primeras conversaciones diplomáticas directas entre Israel y Líbano en 34 años, facilitadas por el secretario de Estado Marco Rubio, con los embajadores de ambos países en una reunión de dos horas y media.

Ahora, la prohibición a Israel llega tras semanas de escalada regional sin precedentes.

El conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano se intensificó el pasado 2 de marzo, cuando la milicia chií disparó proyectiles hacia Israel en respuesta a la Operación Furia Épica, el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares iraníes iniciado el 28 de febrero.

Desde entonces, los ataques israelíes en Líbano han causado al menos 2,089 muertos, miles de heridos y más de un millón de desplazados.

El mismo día en que Trump anunció el alto al fuego, el ejército israelí destruyó 70 infraestructuras en Bint Jbeil, en el sur del Líbano, en tan solo un minuto, lo que ilustra la intensidad del conflicto que ahora Washington busca detener.

Netanyahu había declarado que los objetivos de Israel son "el desmantelamiento de las armas de Hezbolá y un acuerdo de paz real que dure generaciones", mientras que Aoun expresó su esperanza de lograr "un acuerdo sobre un alto al fuego en Líbano, con el objetivo de iniciar negociaciones directas entre Líbano e Israel".

Trump también invitó a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para lo que serían las primeras conversaciones significativas entre ambos países desde 1983, cerrando con una frase que resume su visión del momento: "Ha sido un honor para mí resolver nueve guerras en el mundo, y esta será la décima, ¡así que hagámoslo!"