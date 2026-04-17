Luis Alberto García vuelve a Miami y acapara miradas en el Festival de Cine

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El actor cubano Luis Alberto García regresó a Miami para participar en la 43ª edición del Miami Film Festival, que se celebra hasta el 19 de abril en la citada ciudad.

El pasado miércoles Luis Alberto asistió al estreno mundial de "El Regresado", coproducción cubano-colombiana dirigida por Armando Capó, proyectada en el Koubek Center del Miami Dade College.

García asumió un papel especial durante la velada al leer en escena un mensaje enviado desde La Habana por el propio Capó, quien no pudo viajar a Miami.

El coloquio posterior a la proyección fue moderado por Alejandro Ríos, periodista, crítico de cine y programador de la sección "Spotlight on Cuba" del festival, que en esta edición reunió unas 14 producciones cubanas sobre vida cotidiana, emigración, exilio e identidad cultural.

En "El Regresado", García interpreta al personaje de León, y comparte elenco con Julio Hervis López, Eduardo Martínez Criado, Arianna Delgado Consuegra, Edel González Govea y Jazz Vilá.

Captura de Facebook / Habanero

La película, producida en 2025 por GatoRosafilms y coproducida por LAIMA, tiene elementos autobiográficos de su director, nacido en Gibara, Holguín, y sigue a un joven pintor que enfrenta represión y la purga de su mentor, reflejando la realidad cubana contemporánea.

La distribución internacional corre a cargo de Habanero Film Sales, que calificó la actuación de García como "maravillosa" y celebró el estreno en sus redes sociales.

Más allá del estreno, la visita de García a Miami deparó otro momento que no pasó desapercibido: su reencuentro con la actriz cubana Lola Amores, con quien posó ante el fondo oficial del festival en fotografías tomadas por Omniok Productions.

El fotógrafo Omni LuisEligio describió el encuentro como el de "dos íconos, dos generaciones" y destacó que ambos actores "están en el ADN de la memoria y la identidad de varias generaciones de cubanos".

Captura de Facebook / Omni LuisEligio XII

Sobre García, recordó que "desde los años 80 ha protagonizado en el cine, el teatro y la televisión obras que lo encumbran en lo más alto", y de Lola subrayó su trayectoria de 10 años en el legendario grupo El Ciervo Encantado y su papel en "Santa y Andrés", que la colocan "como una actriz de primera línea".

Lola Amores, por su parte, publicó una foto informal junto a García con el mensaje: "Gracias por la visita".

Captura de Facebook / Lola Amores

El encuentro llevó al fotógrafo a lanzar una pregunta que resonó entre los seguidores del cine cubano: "¿Imaginamos un filme donde ellos sean los protagonistas? Miami, la otra Cuba, la multicultural pero cubanísima, sigue juntando estrellas".

La presencia de García en Miami cobra especial relevancia dado su perfil como una de las voces críticas más activas del mundo cultural cubano: en diciembre de 2025 denunció la censura del régimen en el Festival de Cine de La Habana, y en febrero pasado condenó públicamente la detención de la académica Alina Bárbara López Hernández.

"El Regresado" continuará su recorrido internacional: está programada en el Havana Film Festival de Nueva York el 3 de mayo de 2026, donde García volverá a participar en un coloquio con el público.