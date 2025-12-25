"Callar por miedo no es integración": Cubana cuenta lo que no le gusta de España y desata debate en redes

Vídeos relacionados:

Desde Las Palmas de Gran Canaria, una cubana ha generado una ola de reacciones en TikTok tras compartir un video en el que expresa cuatro aspectos que no le gustan de España. En su mensaje, la joven aclara que no habla desde el desagradecimiento, sino desde la experiencia cotidiana de una emigrante que enfrenta barreras reales.

“Soy cubana viviendo en España y te cuento cuatro cosas que no me gustan de este país”, comienza diciendo la creadora, antes de enumerar: la “burocracia infinita”, los “trámites que se alargan meses” y las “citas que no aparecen”. También menciona “los papeles que determinan tu tranquilidad más que tu esfuerzo o tus ganas de salir adelante”.

En su segunda reflexión, apunta a la “precariedad laboral normalizada”, los “contratos temporales eternos” y los “sueldos que no suben mientras el alquiler, la luz y la comida sí lo hacen”. Añade que le duele tener que “demostrar el doble para que te valoren la mitad” solo por ser emigrante, y lamenta escuchar frases como “ustedes vienen a quitarnos el trabajo”, cuando —según dijo— la mayoría de los migrantes “venimos a trabajar en lo que sea, a aportar, a levantar lo que haga falta”.

En otra parte del video, insiste en que expresarse no es faltar al respeto ni ser desagradecida: “Amiga, expresarte no es faltar al respeto, hablar lo que duele no es desagradecer, y callar por miedo tampoco es integración”.

Aun así, deja claro que su mensaje no es pesimista: “España no es perfecta, pero también es un país con potencial, con gente maravillosa, con oportunidades reales si se logran las condiciones. Mientras yo sigo aquí construyendo, aprendiendo, aportando y hablando, porque mi voz también cuenta”.

El video, publicado por @jennypg92 en TikTok, acumula decenas de miles de reproducciones y cientos de comentarios, con opiniones divididas. Mientras muchos usuarios valoran su sinceridad y empatía, otros la critican por expresar sus desacuerdos con el país donde reside.

Entre los mensajes de apoyo se leen reacciones como: “Si hay cosas que no le gustan, tiene derecho a decirlo, todo el mundo sabe que en Cuba se está fatal, pero eso no quita que España también tenga sus problemas” o “con dos ovarios puede opinar lo que no le gusta”. Otros usuarios destacaron su valentía: “Así se habla, no todo es color de rosa”, “muy sincera y con respeto, eso no es desagradecer” o “no todos tenemos que pensar igual, pero ella habló con educación”. También hubo comentarios que la defendieron ante las críticas: “Aquí cualquiera opina y no pasa nada, pero si lo dice una cubana, enseguida se ofenden” o “hay que escuchar antes de juzgar, solo está contando su experiencia”.

Sin embargo, muchos usuarios mostraron desacuerdo o incomodidad con sus palabras. Algunos escribieron: “A mí no me gustan muchas cosas de tu país, pero por respeto a su gente, no los menosprecio”, “si no te gusta, ya sabes, aviones que van y vienen” o “vienes a un país y lo primero que haces es quejarte”. Otros fueron más duros: “Si España es tan mala, vuelve a Cuba”, “mucho hablar, pero bien que estás cobrando en euros” o “los emigrantes vienen y quieren cambiarlo todo”. También hubo comentarios con tono irónico: “Tiene huevos la cosa” y “madre mía, la que estás liando, Jenny”.

En respuesta a los comentarios más críticos, la creadora publicó un breve mensaje en el que reiteró su postura: “Y no me gusta que cuando un emigrante habla de estas cosas, automáticamente le digan: si no te gusta, vete”.

No es la primera vez que un testimonio de este tipo genera debate en redes. En otras ocasiones, cubanas residentes en España han enfrentado críticas por compartir sus experiencias migratorias o señalar diferencias culturales entre ambos países. En un caso anterior, una joven recibió comentarios como “acuérdate de tus raíces” tras reflexionar sobre la identidad y el proceso de adaptación fuera de Cuba.

En otro episodio similar, una cubana recién llegada a Galicia respondió a las críticas por su sorpresa ante costumbres locales, destacando la importancia de mantener las raíces sin renunciar a la integración.

También se han registrado casos de creadoras cubanas que denunciaron manipulación o discursos de odio en redes sociales tras compartir contenidos sobre su experiencia migratoria. Una influencer cubana en España afirmó recientemente que sus videos fueron tergiversados por un medio español, lo que desató una ola de ataques en su contra.

La frase “si no te gusta, vete”, recurrente en muchos de estos debates, ha sido señalada por otras creadoras como un ejemplo de xenofobia cotidiana. En otro video viral, una joven cubana advirtió que ese tipo de expresiones “no defienden una costumbre, sino que utilizan el origen de una persona para invalidar su opinión”.

El fenómeno de los testimonios migratorios en TikTok se ha convertido en un espacio donde muchos cubanos comparten sus primeras impresiones sobre la vida fuera de la isla, desde las diferencias culturales hasta los retos burocráticos o laborales. En otro de estos casos, una cubana recién llegada a Canarias desató polémica por comentar costumbres locales, entre ellas la siesta o el trato en los restaurantes.

Historias como la de @jennypg92 muestran cómo la migración cubana en España ha encontrado en las redes un espacio de desahogo y reflexión colectiva. Lo que antes se contaba en privado ahora se comparte frente a millones, generando debates que cruzan fronteras. En ese diálogo digital, entre elogios y reproches, se dibuja el mapa emocional de una comunidad que, pese a la distancia, sigue construyendo su identidad y reclamando su lugar en la sociedad que la acoge.

Como ella, muchos otros cubanos, y no solo en el país europeo, se han convertido en cronistas espontáneos de su realidad, narrando desde los teléfonos móviles lo que antes quedaba en silencio. En sus historias aparecen la lucha por los papeles, la distancia con la familia, los prejuicios cotidianos y la esperanza de empezar de nuevo. Las redes sociales, con toda su fuerza y contradicciones, se han transformado en el principal escenario donde los migrantes cubanos reclaman algo tan simple como legítimo: poder hablar sin miedo y mostrar una realidad que no siempre tiene espacio en los medios tradicionales: la de una comunidad que quiere ser escuchada, comprendida y contada con verdad.