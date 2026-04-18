Director de ONG logra la ayuda prometida de 50 mil dólares para la reparación de viviendas en Santiago de Cuba

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Mark Kuster, ciudadano suizo y director de la ONG Camaquito, confirmó que ya comenzaron los trabajos de reparación de viviendas en Santiago de Cuba financiados con los 50,000 dólares que prometió tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025.

"Me alegra mucho poder decir que ya hemos comenzado: actualmente se está reparando el techo de la primera vivienda. Más proyectos seguirán", escribió Kuster en su cuenta de Facebook, donde compartió fotos de trabajadores cubanos interviniendo techos con vigas de madera, varillas de acero y tejas de barro en un barrio urbano de la ciudad.

Kuster había anunciado el compromiso meses atrás, cuando el huracán Melissa azotó Santiago de Cuba, donde dejó más de 137,000 casas afectadas, incluyendo 22,000 derrumbes totales.

Los daños se sumaron a los 6,000 casos que aún estaban pendientes de reparación desde el huracán Sandy de 2012, agravando una crisis habitacional que arrastra décadas.

El director de Camaquito explicó que el inicio de las obras se demoró por razones concretas: la necesidad de encontrar socios confiables en el terreno y las dificultades propias de la situación en Cuba.

"Desde el principio teníamos claro que la ayuda sostenible requiere tiempo. Para nosotros era fundamental trabajar con socios confiables y serios en el terreno, para lograr un impacto real y duradero", señaló.

Kuster también apuntó directamente a los obstáculos estructurales del país: "Las demoras también se deben a la situación actual en Cuba, como los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de combustible, que hacen que todo el proceso sea más complejo".

Desde el primer momento, el suizo dejó claro que los fondos —provenientes de su bolsillo y de amigos cercanos— se gestionarían sin intermediarios y sin burocracia.

Camaquito es una ONG independiente, sin fines políticos ni religiosos, fundada por Kuster el 21 de junio de 2001 en Suiza.

El nombre es una fusión de "Camagüey" —la provincia que lo enamoró en su primer viaje a Cuba en 1998, cuando tenía 25 años— y "chamaquito", término cariñoso para los niños en la isla.

Desde 2003, Kuster vive en Cuba supervisando personalmente cada proyecto. En sus 25 años de historia, la organización ha recaudado más de cuatro millones de euros con voluntarios en Europa y los ha invertido en educación, salud, cultura, inclusión social y deporte comunitario en las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba.

Entre sus proyectos destacan la reparación de quirófanos en el Hospital Materno Ana Betancourt, el trabajo con la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales, el proyecto Suzuqui de enseñanza de violín a niños desde los tres años, el programa Sin Barreras para jóvenes con discapacidad psicomotora y la instalación de lámparas solares en parques de Santiago en plena crisis energética.

El dramaturgo cubano Freddys Núñez Estenoz publicó esta semana un emotivo texto en Facebook reconociendo la labor de Kuster, a quien describió como alguien cuyo compromiso con Cuba, con su pueblo, es un compromiso de vida.

Núñez Estenoz reconoció que el proyecto no ha estado exento de críticas —"puede usted decir que esto es oxígeno para el régimen, puede usted pensar que es otro colonizador"— pero defendió el impacto directo y verificable de su trabajo.

"Camaquito no viene a salvar a Cuba, eso sería ridículo. Pero les devuelve la esperanza a comunidades enteras y la sonrisa a muchos niños", escribió el dramaturgo, cerrando su texto con un agradecimiento en alemán: "Danke, wir sind dir verpflichtet, Mark" (Gracias, te estamos en deuda, Mark).

Kuster, por su parte, resumió el espíritu de la iniciativa con una frase que define el enfoque de Camaquito: "Juntos podemos brindar ayuda concreta, paso a paso".