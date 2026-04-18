"La fiesta de los trabajadores": en Matanzas, destruida, crece el "fervor" para el 1ro de Mayo

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Mientras Matanzas acumula cerca de decenas de transformadores dañados, apagones de más de 30 horas, insalubridad desbordada y un patrimonio histórico que se desmorona entre humedad y vegetación invasora, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia ya prepara con entusiasmo los desfiles de cada municipio para el 1ro de Mayo, que este año prometen ser "diferentes" pero con "el mismo fervor".

El Periódico Girón, órgano oficial del Partido Comunista en el territorio, publicó esta semana una nota en la que los "cuadros" de la CTC anuncian plenarias, trabajos voluntarios, encuentros con "héroes del trabajo" y entrega de condecoraciones durante las tres semanas previas a la celebración. El lema provincial es "Por Cuba, juntos creamos", unido a la consigna nacional de: "La patria se defiende".

Osmar Ramírez Ramírez, secretario de la CTC en Matanzas, confirmó la realización de desfiles en los 13 municipios de la provincia y aseguró que "esta no es solo una invitación para los trabajadores, sino para todas las familias y el pueblo matancero"; aunque admitió que la celebración será "diferente respecto a años anteriores, debido al contexto actual que atraviesa el país, pero con el mismo fervor".

Ese "contexto actual" que el funcionario menciona de pasada incluye, entre otras cosas, que la termoeléctrica Antonio Guiteras —la principal del país, ubicada precisamente en Matanzas— sufrió averías en su caldera el 6 de abril, contribuyendo a uno de los tres colapsos eléctricos nacionales totales que Cuba acumula en lo que va de 2026, el más prolongado de 29 horas y 29 minutos.

El acto de este año está dedicado al Centenario de Fidel Castro, al 65 Aniversario de la Victoria de Playa Girón y al XXII Congreso de la CTC. El primer bloque del desfile en la occidental provincia será el sindicato de Salud, encabezado por el Hospital Provincial Faustino Pérez, en reconocimiento a los galenos que trabajan por salarios equivalentes a unos diez dólares mensuales.

Ariannis Rodríguez Hernández, miembro del secretariado de la CTC, destacó que "casi 50 colectivos laborales han sido vanguardia nacional" en la provincia, con los sindicatos de Turismo, Construcción y Cultura como los más representativos —sectores todos ellos en franca debacle.

La propaganda oficial también celebra que Matanzas llega a este 1ro de Mayo con la categoría de "Destacada" en la emulación nacional por tercer año consecutivo. Lo que no celebra es que los trabajadores matanceros cobran un salario promedio de menos de 7,000 pesos mensuales en un país donde el costo de vida mínimo supera los 50,000 pesos —más de siete veces ese salario—, el pollo se vende a miles de pesos y el litro de gasolina cuesta cifras astronómicas.

En febrero, las propias autoridades de la provincia ordenaron reducir la presencialidad laboral y fomentar el teletrabajo para ahorrar combustible, porque los trabajadores no podían llegar a tiempo por los fallos en el transporte público. Los bancos estuvieron cuatro días sin electricidad, lo que generó colas interminables.

Mientras tanto, el Gran Hotel Balneario San Miguel de los Baños, Monumento Nacional desde 2001, exhibe paredes con humedad, estuco desmoronado y vegetación invasora tras décadas de abandono. El Teatro Sauto y el puente ferroviario de Versalles completan el cuadro de una ciudad que se cae a pedazos.

La ONU reconoció este mes que millones de cubanos en más de 60 municipios de varias provincias necesitan asistencia humanitaria prioritaria. Pese a ello, la CTC pide a los trabajadores que ellos mismos solucionen las deficiencias del país. Los desfiles, que en 2025 movilizaron a 5,3 millones de personas según cifras oficiales —muchas caminando más de diez kilómetros por falta de combustible—, son ampliamente denunciados como "obliguntorios": la asistencia se chequea y quienes no van enfrentan represalias laborales. "Marcharon porque así la autoridad lo ordenó", resumieron cubanas consultadas el año pasado.

El Periódico Girón cerró su nota con una imagen que resume mejor que ningún análisis el abismo entre la propaganda y la realidad: "Este Primero de Mayo, aunque diferente a los anteriores, los matanceros volverán a caminar las calles de nuestra ciudad y llenar el cielo de banderas". En lo de caminar, llevan razón, porque de combustible para los autobuses, mejor ni hablar.