Secretario de Energía de EE.UU.: "No queremos una crisis humanitaria en Cuba, queremos impulsar el cambio"

El Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este viernes que la política de Washington hacia Cuba no busca provocar una crisis humanitaria, sino presionar por un cambio político en la isla y liberar al pueblo cubano.

Las declaraciones fueron hechas en una entrevista con Kim Strassel para el programa de opinión del diario The Wall Street Journal, publicada este viernes a través de la cuenta de WSJ Opinion en X.

"No queremos una crisis humanitaria. Queremos forzar el cambio y dejar al pueblo cubano ser libre", explicitó Wright.

El funcionario describió a Cuba como un país que "exporta mercenarios al mundo, desestabilización y problemas", mientras genera "pobreza extrema" en casa, y calificó al comunismo como un sistema económico ruinoso.

Wright explicó que la ley estadounidense, aprobada por el Congreso, prohíbe vender petróleo, gas o productos energéticos al gobierno cubano, pero sí permite hacerlo a ciudadanos y empresas privadas.

"Estamos listos para venderles petróleo y gas mañana. La ley ahora es para el sector privado. ¿Quieres comprar petróleo, gas o productos en Estados Unidos? Aquí estamos", afirmó.

Como prueba de que Washington no busca asfixiar a la población, Wright mencionó que Washington permitió el paso de un barco ruso para llevar energía a Cuba.

Se trata del petrolero Anatoly Kolodkin, que llegó al puerto de Matanzas el 30 de marzo con aproximadamente 730,000 barriles de crudo, con autorización del presidente Donald Trump como excepción humanitaria.

Las declaraciones se producen en el marco de una escalada sostenida de presión estadounidense sobre la isla. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró a Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional" e impuso aranceles de hasta 50% a países que suministren petróleo al gobierno cubano.

Paralelamente, los Departamentos del Tesoro y Comercio autorizaron en febrero exportaciones de combustible a entidades privadas cubanas, excluyendo expresamente al conglomerado militar GAESA, como parte de una estrategia que busca fortalecer el sector privado y debilitar económicamente al régimen.

Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, con un sistema de generación de electricidad obsoleto, el colapso en varias ocasiones del Sistema Eléctrico Nacional y apagones que en varios territorios sobrepasan las 20 horas diarias.

Wright también trazó un paralelo con Venezuela y apuntó al potencial económico de Cuba si se liberara del comunismo. "Es otra economía que podría crecer rápidamente si simplemente quitaran de en medio el sistema comunista, el fallido sistema comunista. Sería genial para los cubanos, para América y para el hemisferio".

Las declaraciones coinciden con el 65 aniversario de la invasión de Playa Girón, fecha en que el régimen de Díaz-Canel emitió una declaración oficial titulada "Girón es hoy y es siempre", en la que respondió que "Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella" más de la constelación estadounidense.